Yok böyle kazanç! Sistemli iddaa kuponu ile 34 bin 452 lira...

10 maçlık iddaa kuponu yapıp sistemde "9-10" işaretleten ve Sochaux'nun 90+1'de yediği golle 163 bin 468 TL kazanama şansını son anda kaçıran bir Misli.com üyesi, 10 bin 488 TL'lik teselli ikramiyesi kazanmıştı.

Şanssız ama kazançlı iddaa kuponunu görmek için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

YOK BÖYLE KAZANÇ! SİSTEMLİ İDDAA KUPONU İLE 34 BİN 452 TL KAZANDI...

Bir iddaa kuponu düşünün, 463 bin 875 lira kazanmayı kaçırmışsınız ama teselli ikramiyesi bile 34 bin 452 lira etsin...

Misli.com'da 4 maçlık sistemli iddaa kuponu oynayan bir üye, "Sistem 2-3-4" işaretledi ve kuponundaki 3 maç tutunca efsane bir kazanç elde etti.

VARAN 1: Arsenal, West Ham deplasmanında 1-0'dan 3-1 geri döndü. 15,00 oran kazandı!

VARAN 2: Stuttgart, iç sahada Nürnberg karşısında 1-0'dan 3-1 geri döndü. 15,00 oran daha kazandı!

VARAN 3: Perugia, Cosenza maçının ilk yarısını 1-0 önde bitirdi, ikinci 2-1 de öne geçti ama Cosenza bırakmadı ve 2-2 biten maç sonrası 10,00 oran daha kazandı!

İşte o sistemli kupon...

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