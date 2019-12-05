Sistemli iddaa kuponu yaptı, 10 bin 488 lira kazandı!
10 bin 488 lira kazandığına sevinir misin, yoksa 163 bin 468 lira kaybettiğine üzülür müsün? Misli.com'da 10 maçlık sistem kuponu yapan bir üye, "9-10" işaretleyip tek maçtan yatsa da güzel bir ikramiye kazandı...
14 maçlık iddaa kuponu yapıp sistemde "12-13-14" işaretleyen ve 106 liralık kuponundaki tüm tercihler tutunca 41 bin 72 liralık ikramiye kazanan Misli.com üyesinden sonra, sistemli iddaa kuponuyla 10 bin 488 TL kazanan bir diğer Misli.com üyesi adeta ders verdi!
14 maçla 41 bin 72 TL kazanan kuponu görmek için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...
SİSTEMLİ İDDAA KUPONU YAPTI, 10 BİN 488 TL KAZANDI!
Bir iddaa kuponu düşünün, tüm maçlarınız tutmamış ama yine de kazanmışsınız...
Misli.com üyelerinden biri, adeta ders verdi ve 10 maçlık sistem kuponunda "9-10" işaretleyip tek maçtan yatsa da güzel bir ikramiye kazandı.
Fransa ve İtalya'dan kuponuna aldığı 10 maçın sadece 1'i kaybetti, yine de kazanmasını bildi!
"Chateauroux - Sochaux" karşılaşmasına "Maç Sonucu 2" oynayan Misli.com üyesi, Sochaux'nun 90+1'de yediği golle belki 163 bin 468 TL kazanamadı ama 10 bin 488 TL'lik teselli ikramiyesi kazandı.
İşte o sistemli kupon...
Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için buraya tıklayın!
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