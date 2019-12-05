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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Sistemli iddaa kuponu yaptı, 10 bin 488 lira kazandı!

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Sistemli iddaa kuponu yaptı, 10 bin 488 lira kazandı!

10 bin 488 lira kazandığına sevinir misin, yoksa 163 bin 468 lira kaybettiğine üzülür müsün? Misli.com'da 10 maçlık sistem kuponu yapan bir üye, "9-10" işaretleyip tek maçtan yatsa da güzel bir ikramiye kazandı...

14 maçlık iddaa kuponu yapıp sistemde "12-13-14" işaretleyen ve 106 liralık kuponundaki tüm tercihler tutunca 41 bin 72 liralık ikramiye kazanan Misli.com üyesinden sonra, sistemli iddaa kuponuyla 10 bin 488 TL kazanan bir diğer Misli.com üyesi adeta ders verdi!

14 maçla 41 bin 72 TL kazanan kuponu görmek için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

Efsane iddaa kuponu 14 maçla 41 bin 72 lira...
Efsane iddaa kuponu! 14 maçla 41 bin 72 lira...

Sistemli iddaa kuponu yaptı, 10 bin 488 lira kazandı

SİSTEMLİ İDDAA KUPONU YAPTI, 10 BİN 488 TL KAZANDI!

Bir iddaa kuponu düşünün, tüm maçlarınız tutmamış ama yine de kazanmışsınız...

Misli.com üyelerinden biri, adeta ders verdi ve 10 maçlık sistem kuponunda "9-10" işaretleyip tek maçtan yatsa da güzel bir ikramiye kazandı.

Fransa ve İtalya'dan kuponuna aldığı 10 maçın sadece 1'i kaybetti, yine de kazanmasını bildi!

"Chateauroux - Sochaux" karşılaşmasına "Maç Sonucu 2" oynayan Misli.com üyesi, Sochaux'nun 90+1'de yediği golle belki 163 bin 468 TL kazanamadı ama 10 bin 488 TL'lik teselli ikramiyesi kazandı.

İşte o sistemli kupon...

Sistemli iddaa kuponu yaptı, 10 bin 488 lira kazandı

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için buraya tıklayın!

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