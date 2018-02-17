Yok böyle fikstür... İlginç detay, 6 haftada 1 kez!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalarda çıkacağı karşılaşmalardan sadece birini İstanbul dışında oynayacak.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, şampiyonluk yolunda fikstür avantajını kullanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı ile birlikte ligde 6 karşılaşmanın 5'inde 3 puanı İstanbul'da arayacak.
Galatasaray, söz konusu haftalarda İstanbul dışında Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Aslan; Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de İstanbul'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 17 Mart'ta da Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalardaki fikstürü şöyle:
18 Şubat Pazar: Kasımpaşa - Galatasaray
23 Şubat Cuma: Galatasaray - Bursaspor
03 Mart Cumartesi: Karabükspor - Galatasaray
11 Mart Pazar: Galatasaray - Konyaspor
17 Mart Cumartesi: Fenerbahçe - Galatasaray
01 Nisan Pazar: Galatasaray - Trabzonspor (Habertürk)
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