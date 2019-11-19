Yok artık Mancini! İtalya tarihinde bir ilk...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYok artık Mancini! İtalya tarihinde bir ilk...
GeriFutbol Yok artık Mancini! İtalya tarihinde bir ilk...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
19.11.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Yok artık Mancini! İtalya tarihinde bir ilk...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2018 Dünya Kupası'na katılamayarak büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalya Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'ndaki bütün maçlarını kazanarak, eski başarılı günlerine dönüş sinyali verdi.

Takvimler, 13 Kasım 2017'yi gösterdiğinde İtalyan futbolu, sportif başarısızlık bakımından tarihinin en kötü gününü geçiriyordu.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda, ilk maçta 1-0 yenildiği İsveç ile kendi sahasında da golsüz berabere kalan İtalya Milli Takımı, 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine gidememenin şokunu yaşıyordu.

Rusya’nın 2018 yılında ev sahipliği yaptığı ve Fransa’nın şampiyonluğu ile sona eren 21. FIFA Dünya Kupası, tarihe İtalya’nın 60 yıl sonra katılmadığı organizasyon olarak geçmişti.

Tarihi başarısızlığın ardından dönemin milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura ile İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio görevlerinden ayrılmak durumunda kalırken, "Gök Mavililer"in bu şoku nasıl atlatacağı merak konusuydu.

19
Roberto Mancini 81 yıllık rekoru kırdı (EURO 2020 Toplu Sonuçlar 18 Kasım 2019)
Roberto Mancini 81 yıllık rekoru kırdı! (EURO 2020 Toplu Sonuçlar 18 Kasım 2019)

- İtalya için Mancini çare oldu

2018 Dünya Kupası'na gidemeyerek büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalya’da futbolun başındaki isimler, çareyi bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran İtalyan teknik direktör Roberto Mancini’de buldu.

O dönemde Rus ekibi Zenit’ten ayrılan Mancini, Mayıs 2018’de İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.

Deneyimli teknik adam, Mayıs 2018’den bu yana 5’i hazırlık, 4’ü UEFA Uluslar Ligi, 10’u da 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri olmak üzere İtalya'nın başında 19 maça çıktı.

Mancini idaresindeki İtalya, 5 hazırlık maçında; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, 4 UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiden oluşan bir performans gösterdi.

Bir önceki büyük şampiyonanın elemelerinde yaşadığı kötü sürprizi bir daha yaşamak istemeyen İtalyanlar, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu’nda işini bu sefer şansa bırakmadı.

- 11 maçlık galibiyet serisi

İtalya Milli Takımı, Finlandiya, Yunanistan, Lihtenştayn, Bosna Hersek ve Ermenistan’ın yer aldığı J grubunda başarılı bir performans sergiledi.

Elemelerdeki 10 maçın tamamını kazanan Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, ülke tarihine geçerek ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerinde üst üste 10 galibiyet aldı.

"Gök Mavililer", 20 Kasım 2018’de ABD ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları hazırlık maçı ve Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki 10 maç da dahil olmak üzere toplam 11 maçtan da zaferle ayrılarak, bir sene boyunca oynadığı tüm maçları da kazanma başarısı gösterdi.

Diğer yandan teknik direktör Roberto Mancini de üst üste 11 maç kazanan ilk teknik direktör olarak İtalyan futbol tarihine geçti.

Mancini, 15 Kasım’daki 3-0’lık Bosna Hersek galibiyetiyle kırdığı Vittorio Pozzo'nun 1938-39’da elde ettiği 9 maçlık galibiyet serisi rekorunu da 11 maça çıkarmış oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayarak yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından "Gök Mavililer", 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdiği bu performansla, hem "küllerinden yeniden doğdu" dedirtti hem de şampiyonanın finallerinde de iddialı takımlardan biri olacağını gösterdi.

Yok artık Mancini İtalya tarihinde bir ilk...

Yok artık Mancini İtalya tarihinde bir ilk...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle