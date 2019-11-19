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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19 Kasım 2019 - 07:20,

Roberto Mancini 81 yıllık rekoru kırdı! (EURO 2020 Toplu Sonuçlar 18 Kasım 2019)

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, 81 yıllık rekoru tarihe gömdü.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde üç grupta son hafta maçları oynandı.

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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

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Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka karşı karşıya geldi.

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Deplasmanda İrlanda ile 1-1 berabere kalan Danimarka, 16 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını elde etti.

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Cebelitarık'ı deplasmanda 6-1 mağlup eden İsviçre de 17 puanla grup birincisi olarak EURO 2020 biletini aldı.

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F Grubu'nda şampiyonaya katılmayı daha önce garantileyen takımlardan İspanya, sahasında Romanya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek grubu 26 puanla lider tamamladı.

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İsveç de sahasında Faroe Adaları'nı 3-0 yenerek 21 puanla grup ikincisi oldu.

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Bu grupta oynanan diğer maçta Norveç, Malta'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, galibiyet golünü Trabzonsporlu Alexander Sörloth attı.

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J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, sahasında Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek gecenin en farklı galibiyetini elde ederken, grubu da 30 puanla lider tamamladı.

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Grubunu namağlup tamamlayan Gök Maviler, rakip fileleri 37 kez sarsarken kalelerinde yalnızca 4 gol gördüler.

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Öte yandan Roberto Mancini adını tarihe yazdırmayı başardı.

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Üst üste 11. maçını kazanan İtalya, 1939 yılında Vittoria Pozzo’nun üst üste kazandığı 9 maçlık rekoru tarihe gömdü.

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Mancini, 81 yıllık rekoru kırması hakkında, “Pozzo gibi bir efsanenin rekorunu kırmak elbette çok güzel. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'a deplasmanda 2-1 yenilen Finlandiya da 18 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını kazandı.

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Gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

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D Grubu:Cebelitarık-İsviçre: 1-6İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 1-1

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F Grubu:İspanya-Romanya: 5-0Malta-Norveç: 1-2İsveç-Faroe Adaları: 3-0

18

J Grubu:İtalya-Ermenistan: 9-1Liechtenstein-Bosna Hersek: 0-3Yunanistan-Finlandiya: 2-1

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