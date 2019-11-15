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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Yine Mazeika yine hatalar! Beşiktaş'ın ardından şimdi de Moldova...
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Futbol
İHA
15.11.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Yine Mazeika yine hatalar! Beşiktaş'ın ardından şimdi de Moldova...

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Yine Mazeika yine hatalar! Beşiktaş'ın ardından şimdi de Moldova...

Moldova'nın Fransa'ya 2-1 kaybettiği müsabakada Fransızların attığı ilk gol öncesinde Giroud'nun, Moldova Milli Takımı kalecisi Coselev'e yaptığı faulü atlayan Gediminas Mazeika, bundan 1 hafta önce de Beşiktaş'ın deplasmanda Braga ile oynadığı mücadelede Jeremain Lens'e gösterdiği kırmızı kartla tepkileri üzerine toplamıştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Moldova, deplasmanda Fransa'ya 2-1 kaybetti. Bu mücadelede skordan ve oyundan çok hakem Mazeika'nın verdiği kararlar tartışıldı. Fransa'nın attığı ilk golden önce Giroud'nun, kaleci Coselev'e yaptığı faulü atlayan Gediminias Mazeika'ya, Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yediğimiz ilk golde Olivier Giroud, kalecimizin dengesini faul yaparak bozuyor. Bu gol, oyuncularımın tüm motivasyonunu kırdı."

Fransa maçı sonrası Moldovadan sert tepki
Fransa maçı sonrası Moldova'dan sert tepki!

Aynı hakem benzer hatalar

Moldova kalecisi Coselev'e yapılan müdahaleyi atlayarak Fransızların grup liderliğine yükselmesini sağlayan, A Milli Futbol Takımı'nın da birincilik şansını zora sokan 41 yaşındaki hakem, 1 hafta önce de Beşiktaş'ı yakmıştı. Siyah-beyazlıların, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmada Lens'in rakibine müdahalesini kırmızı kart olarak değerlendiren Mazeika, o zaman da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Söz konusu maçta Beşiktaş'ın iki penaltısını da görmezden gelen Gediminias Mazeika'yı bu hatalarına rağmen UEFA ödüllendirerek Fransa-Moldova müsabakasına atadı.

Yine Mazeika yine hatalar Beşiktaşın ardından şimdi de Moldova...

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