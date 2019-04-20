Yılmaz Vural'ın sözleşmesindeki Fenerbahçe maddesi
Adana Demirspor’un eski hocası Yılmaz Vural’ın sözleşmesinde “F.Bahçe veya TFF’den teklif gelirse sözleşmesi karşılıklı feshedilir” maddesinin olduğu ortaya çıktı.
Teknik direktör Yılmaz Vural'ın son çalıştığı Adana Demirspor ile olan sözleşmesinde ilginç bir detay ortaya çıktı.
Vural'ın sözleşmesinin 17. maddesinde "Teknik direktör Fenerbahçe veya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teknik direktörlük teklifi alması halinde sözleşme karşılıklı olarak feshedilecek ve teknik adam tüm sözleşme bedeli kadar tutarı 30 gün içinde kulübe tazminat olarak ödeyecektir" ifadesi yer alıyor.
Türk futbolunun renkli siması Yılmaz Vural birçok kez Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini açıklamıştı.
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