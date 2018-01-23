Yılın ödülü İsmail Er'in

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen spor ödüllerinde yaptığı röportaj ve haberleriyle Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri ve Spor Arena yorumcusu İsmail Er, Yılın muhabiri ödülüne layık görüldü.

Ödül törenine Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı, eski milli oyuncu Nihat Kahveci, Bulgarların efsane futbolcusu Stoichkov, ünlü teknik direktör Daum ve Toshach ile davetliler katıldı.

Spor Türkiye’nin gelenekselleştirdiği Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödüllerinde gazetemizden İsmali Er en iyi digital ve yazılı medya muhabiri ünvanını aldı. Hilton İstanbul Bomonti Conference Center’da gerçekleştirilen törende futbolun dünyaca ünlü isimleri Barcelona ve Bulgaristan Milli Takımı’nın efsanevi sol ayağı Hristo Stoichkov, Real Madrid ve Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü John Benjamin Toshack ile Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çalıştırmış Alman teknik adam Christoph Daum onur ödülü aldı. Türkiye Spor Ödülleri’nin bu yıl isim sponsoru olan Ceylan İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, sporcuların motivasyonuna katkı sağlamak hedefiyle yola çıktıklarını ve Türkiye Spor Ödülleri’ne destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu ve Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ise, yılın en iyilerini belirledikleri ödüllere bu yıl halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek Türkiye Spor Ödüllerinde bu yıl futbolun efsane isimlerini ağırlamaktan gurur duyduklarını da vurguladı.

Stoichkov: Barcelona ile ilk kazandığım kupayı unutamıyorum İstanbul’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Hristo Stoichkov, kendisini onur ödülüne layık görenlere Türkçe teşekkür etti. Kendisine en unutamadığı anlar sorulduğunda ise Stoichkov; “Barcelona ile kazandığım ilk Avrupa kupasını unutamıyorum. Ve çocuklarımın doğduğu günü unutamıyorum. Bugün ise çok daha mutluyum çünkü dede oldum” diye konuştu.

Toshack: En Büyük Beşiktaş

John Benjamin Toshack ise onur ödülü için teşekkür ettikten sonra “Fenerbahçe iyi, Galatasaray iyi ancak en büyük Beşiktaş” dedi.

Daum: “Sevgili kardeşlerim”

Alman teknik adam Christoph Daum konuşmasına bayanlar ve baylar yerine “Sevgili kardeşlerim” diyerek başladı. Sonrasında Türkçe olarak “Bugün burada sizinle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum” diyen Daum, Türk futboluna emek veren tüm yabancı ve Türk antrenörlere teşekkür etti.

Nihat Kahveci:

Ülke futbolu her geçen gün büyüyor. Dünya'da Beşiktaş adı duyuluyor. Şampiyonlar Liginde B.Münih ile oynamak kolay değil. Türk futbolcusu yetenekli. Cenk Tosun bunun en büyük örneklerinden biri.