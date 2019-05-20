Yıldız isim açıkladı: "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYıldız isim açıkladı: "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum"
GeriFutbol Yıldız isim açıkladı: "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fanatik
20.05.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

Yıldız isim açıkladı: "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıldız isim açıkladı: "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum"

Fenerbahçe'de bu sezon lisansı askıya alınan isimlerden Carlos Kameni, İspanya basınına yaptığı açıklamada eski kulübü Espanyol'a dönmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'de sezon başında lisansı askıya alınan ve bu sezon bir dakika dâhi süre bulamayan Carlos Kameni'den taraftarı umutlandıran bir açıklama geldi.

Yıllık 2.2 milyon euro kazanan ve sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kamerunlu file bekçisi, İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, eski kulübü Espanyol'a dönmek istediğini açıkladı.

İşte Carlos Kameni'nin Marca gazetesine verdiği röportajın tamamı:

Fenerbahçe'deki bu durumuna nasıl baş ediyorsun?

Çok zor aylar ve zamanlar geçiriyorum. Benim için gerçekten çok karmaşık. Ben bir futbolcuyum ve süre almak istiyorum. Rekabet etmek ve sahada olmak. Şu anki durum beni oldukça üzüyor. Bu sebeple ayrılmak istiyorum.

Bu duruma nasıl geldiniz peki?

Takımdaki yabancı oyuncusu sayısı fazlaydı ve bu sebeple ben kadro dışı kalmak zorunda bırakıldım. Benim lisansımı askıya aldılar ve gerçekten çok zor bir durum. İdmanlara katıldım, çalışmalarımı sürdürdüm, hazır durumdayım ancak oynayıp rekabet etmem gerekiyor. Bu yüzden takımdan ayrılmam gerekiyor. Aslında burada kalmak en kolay seçim olur. Kontratım devam ediyor, ancak ben oynamak istiyorum. Ben bir futbolcuyum ve bu benim hayatım.

Galiba kulübün de ekonomik problemler yaşıyor?

Evet, Fenerbahçe ekonomik olarak zor durumda. Bu yüzden ayrılığın benim açımdan hiçbir problemi yok. Devam eden bir kontratım var bundan kolayca çıkabilirim.

Kariyerine nerede devam etmek istiyorsun?

Bu çok açık. Espanyol'da. Hiçbir kuşkum yok. Bunu her zaman söylemekten kaçınmam. Espanyol, benim futbolda geldiğim noktaya ulaşmamda en büyük paya sahip. O güzel stadyumda yeniden oynamak çok güzel olur. Gerçekten Espanyol'a dönmek benim için bir rüya ve onur olur. İnsanlar her zaman bana iyi yaklaşmıştır. Orası benim evim ve bu yüzden geri dönmek istiyorum. Takıma da yeniden yardım edebileceğimi düşünüyorum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Yürek sızlatan olay! 250 kiloluk halteri kaldıramayınca bacakları kırıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray'a kutlama

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'ya gitti