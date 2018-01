Yıldırım'dan şampiyonluk ateşi!

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım Antalya’da takımla toplantı yaptı. Oyunculardan şampiyonluk sözü aldı. 1 milyon üye gecesinde konuşan Aykut Kocaman “Şampiyonluk ateşini yaktık” açıklaması yaptı



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım takımın kamp yaptığı otele yöneticilerle birlikte çıkarma yaptı. Yıldırım önce takımla ve teknik heyetle bir toplantı yaptı. Sonra da Fenerbahçeliler Derneği'nin, Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamındaki gecesine katıldı. Yıldırım, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve Sarı-Lacivertli futbolculardan ikinci yarıda daha iyi bir futbol beklediğini söyledi. Futbolcular Başkan Yıldırım'a şampiyonluk sözü verdi. Sarı-Lacivertliler daha sonra hep beraber "1 milyon Üye Prjoesi" için düzenlenen geceye katıldı.

KOCAMAN: SON ANA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Gecede konuşan Aykut Kocaman, "Fenebahçe'nin en büyük gücü taraftarıdır. Bu güce başta başkan olmak üzere hepimizin çok büyük ihtiyacı var. Bu salondaki ateş çok büyük gözüküyor. Şahsım adına söz veriyorum. Şampiyonluk için her yerde son ana kadar savaşacağız" dedi. Alışılagelmişin dışında teknik patron Kocaman'ın bu coşku dolu sözleri herkes tarafından yoğun alkışla karşılık gördü.

YILDIRIM: HER ŞAMPİYONLUK DEĞERLİDİR

Gecede konuşma yapan Başkan Aziz Yıldırım, "Bütün branşlardaki şampiyonluğu da en az futbol takımının şampiyonluğu kadar değerli buluyoruz. Fenerbahçe bir spor kulübüdür ve spor kulübü içinde 9 branş bulunmaktadır. Her şampiyonluk bizim için değerlidir" dedi. Yıldırım, Antalya Fenerbahçe Evi'nin inşaatına da 108 dönümlük arazide başladığını ifade etti. Kaptan Volkan "Her zaman her yerde bu desteğini bekliyoruz" derken, Fransız futbolcu Valbuena ise, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.