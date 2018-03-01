Yıldırım mı, Koç mu? Karar verildi...
Türkiye'nin 10 önemli spor adamı Spor Arena Plus Dergisi için ülkenin en etkili ve en güçlü 10 kişisini seçti.
Ertuğrul Özkök, Ali Şen, Adnan Polat, Sadri Şener, Serdar Bilgili, İbrahim Kutluay, Erol Kaynar, Fuat Akdağ, İbrahim Seten ve Tayfun Bayındır'dan oluşan jüri belirli kritilerlere göre 10 güçlü spor adamını belirledi.
Kriterlerde şu kıstaslarla seçim yapıldı
- Sözleri ile gündem yaratan
- Futbol kurumları üzerinde yaptırım gücü olan
- Sosyal dijital ve ana akım medya üzerinde etkili olan
- İcraatları ile ve projeleri ile fark yaratan
- Sahip olduğu birikimi en etkili şekilde kullanan
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un büyük çekişme yaşadığı bu oylamanın sonuçları Spor Arena Plus dergisinde yer aldı.
Spor Arena Plus dergisini Turkcell Dergilik uygulamasından indirebilirsiniz.
SPOR ARENA NASIL İNDİRİLİR?
- Dijital çağın dergisi Spor Arena Plus, Dergilik uygulamasıyla IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan indirilerek okunabiliyor.
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