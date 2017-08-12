Yeni sezon eski Fener! Nefes kesen maçta 4 gol...

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione (Dk. 90+4 Doğanay Kılıç), Gouffran (Dk. 76 Halil Akbunar), Jahovic, Ghilas (Dk. 90 Tayfur Bingöl)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter (Dk. 85 Muhammed Samed Karakoç), Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar (Dk. 68 Aatif Chahechouhe), Mehmet Topal, Josef de Souza, Valbuena, Alper Potuk, Van Persie (Dk. 68 Ahmethan Köse)

Goller: Dk. 5 Alper Potuk, Dk. 64 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 8 Castro, 57 Scarione (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Rotman, Dk. 87 Sabri Sarıoğlu, Dk. 90+2 Castro, 90+3 Beto (Göztepe), 90+4 Muhammed Samed Karakoç (Fenerbahçe)

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye gönderen Alper Potuk, topu filelerle buluşturdu: 0-1

8. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı hemen dışında buluşan Castro'nun sert vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

57. dakikada Göztepe öne geçti. Josef de Souza'dan seken topla ceza alanı içinde topla buluşan Scarione'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

64. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ceza alanı içinde oluşan karambolde Skrtel, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

NOTLAR

Fenerbahçe'nin kaptanı kaleci Volkan Demirel ve Göztepe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği sağ bek Sabri Sarıoğlu bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçen sezon Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gerginlik yaşayan iki kaptan, seremonide birbirleriyle tokalaşmadı. Volkan, 20 Kasım 2016'da Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda 2-0 kazandığı karşılaşma sonrası Sabri'nin yanına gidip, "Eğer cesaretin varsa burada Galatasaray taraftarına üçlü çektir" demiş, ikilinin tartışması günlerce kamuoyunu meşgul etmişti.

ISLA, VALBUENA VE DİRAR 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sezonun ilk maçında Göztepe karşısında yeni transferler Isla, Vabuena ve Dirar'ı ilk 11'de görevlendirdi. Sarı-lacivertlilerde sol dizindeki sakatlık yüzünden Sturm Graz ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçlarının birinde görev alamayıp, İstanbul'daki rövanşta yedek soyunan golcü Van Persie de formasına kavuştu. Kanarya'nın yeni transferlerinden Mehmet Ekici arka adalesinde sakatlık yüzünden 21 kişilik kadroya dahil edilmezken, Malaga'dan gelen kaleci Kameni yedek kulübesinde oturdu. La Liga takımı Villarreal'dan transfer edilen İspanyol golcü Roberto Soldado ve Rusya takımı Zenit'ten transfer edilen orta saha Giuliano da İzmir'e getirilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte ikinci dönemine başlayan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 1547 gün sonra Fenerbahçe'nin başında lig maçına çıktı. Deneyimli teknik adam son olarak 18 Mayıs 2013'te Karabükspor ile oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapmış, ardından Konyaspor'un yolunu tutmuştu. Fenerbahçe de tam 234 gün sonra İzmir'de taraftarıyla buluştu. En son 22 Aralık 2016'da Türkiye Kupası C Grubu'nda Atatürk Stadı'nda Menemen Belediyespor ile karşılaşan Kanarya'yı 308 taraftarı destekledi. Fenerbahçe yönetiminin maçın biletlerini 100 TL'den sattığı öğrenildi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geçen sezon Eskişehirspor ile oynanan TFF 1. Lig Play-Off finalinde çıkan saha olayları yüzünden 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, taraftarından yoksun olarak mücadele etti. İzmir Emniyeti Bornova Stadı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, stat çevresine girmek isteyen bazı Göztepeli taraftarları uzaklaştırdı, listede plakası bulunmayan hiçbir aracı tesise sokmadı.

Süper Lig'e 14 yıl sonra yükselen Göztepe, yenilenmiş teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla sezona başladı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Tamer Tuna kariyerinde ilk defa Süper Lig tecrübesi yaşadı.

GÖZTEPE'DE YENİ İSİMLER SAHADA

Yeni transferler kaleci Beto, Sabri, Peybernes, Kadu, Rotman, Scarione, Castro, Gouffran ve Ghilas ilk kez resmi bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı giyerken, Ngando, Doğanay, Hakan Çinemre, Enes ve Ömer yedek soyundu. Göztepe'nin yollarını ayırdığını açıkladığı Leo Schwechlen sürpriz bir şekilde maça ilk 11'de başladı, Göz-Göz'ün geçen sezon kadrosunda bulunan golcü Jahovic Fenerbahçe sınavında da sahadaydı.

Göztepe , 2002-03 sezonunun son haftasında Fenerbahçe ile karşılaşmış, Alsancak Stadı'nda 1-1 biten maçın ardından Süper Lig'e veda etmişti. Göz-Göz 14 yıl sonra döndüğü devler arenasına yine bir Fenerbahçe maçıyla merhaba dedi. Göztepe'nin Süper Lig'de iç saha maçlarını oynayacağı Bornova Stadı'nın kale arkasına 3 bin 300 kişilik portatif tribün monte edildi. Geçen hafta içinde koltukları monte edilen tribünlerin hazır hale geldiği bildirildi. Bornova Stadı'nın kapasitesi 6 bin 600'den 9 bin 600'ye yükseldi.

ŞEHİT BÜLBÜL UNUTULMADI

Göztepe ve Fenerbahçeli futbolcular, dün Trabzon Maçka'daki terör saldırısında şehit olan jandarma başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı. İki takım sahaya "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz, iyi ki varsın Eren" yazılı pankartla çıkarken, şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.