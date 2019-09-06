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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.09.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan tesisleşme hamlesi

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Yeni Malatyaspor'dan tesisleşme hamlesi

Btc Turk Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, tesisleşme atağı içerisinde olduklarını kaydederek, “Tesislerin yapımı ve stadyumun eksikleri için yaklaşık 10 milyonun üzerinde para harcadık. Malatya ve bölge futbol tarihini değiştirecek projeyi hayata geçirmek için kafa yoruyoruz. Stadımızın yanında, üniversitenin 100 dönümlük yeri var. Malatya'nın uzun vadeli geleceği için çok büyük bir yatırım olacak” dedi. 

Kulüp başkanı Gevrek, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, kulübün geleceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Gevrek tesisleşme adına önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları söyledi: 

“Yapılan çalışmaların bir de görünmeyen yanları vardır. 2014'te geldiğimizde, tesislerde takımın yattığı yerden tutun da antrenman sahasına kadar bir şey yoktu. Hemen ilk adımı attık. Belki bunlar görülmedi. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Yukarıda 2 tane saha yaptık. Çocuklar beton üstünde antrenman yapıyordu. Orayı komple değiştirdik. O zaman, genel sekreterimiz de bize çok büyük katkı sağladı. Yeni geçtiğimiz tesisi ve sahaları biz yaptık. Yaklaşık 10 milyonun üzerinde para gitti, daha da harcanıyor. 15 milyonu buldu. Tesisleşme anlamında “Nereden nereye geldik” diyoruz.”

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“200 dönüm yer lazım, yandaki 100 dönümü de sayın rektörümüzden talep ettik” 

Ortaya koyacakları projenin bölgenin kaderini değiştirecek bir proje olduğunu belirten Gevrek, “Çok önem verdiğimiz altyapı için tesisleşmeliyiz. Altyapıyla ilgili bir şeyler yapmalıyız. Stadımızın yanında, üniversitenin 100 dönümlük yeri var. Oradaki atletizm pistinin kalkması gerek. Bu konuyu bakan yardımcımızla görüştük. Saha için bir yer tespit edilip, kaldırılacak. Ama bu yetmiyor. 200 dönüm yer lazım. Yandaki 100 dönümü de rektörümüzden talep ettik. Malatya'nın uzun vadeli geleceği için çok büyük bir yatırım olacak. Bununla alakalı ciddi adımlar attık. Bu, Malatya ve bölge futbol kaderini değiştirecek bir proje. Hayata geçirmek için kafa yoruyoruz. Bunu başarabilmek için de siyasetçilerimiz ve şehrin önde gelen insanları buraya el atmalı” diye konuştu. 

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Yeni Malatyaspordan tesisleşme hamlesi

 

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