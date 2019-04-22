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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor serisini Trabzon'da kaybetti

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Yeni Malatyaspor serisini Trabzon'da kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği iki sezonda öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmeyen Malatya ekibi, bu seriyi Trabzonspor karşısında sürdüremedi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği iki sezonda öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, bu seriyi Trabzonspor maçıyla kaybetti.Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki performansıyla hem defansif hem de ofansif anlamda dikkati çeken Malatya ekibi, sezonun ikinci yarısında bu başarısını devam ettiremiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak devre arasına 29 puanla 3. sırada girdi. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde ise 16 gol gördü. Ligin ilk yarısında son derece başarılı bir grafik çizen Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçların uzağında kaldı.

Malatya ekibi sezonun ikinci yarısı oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi. İkinci yarı 14 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde ise 23 gole engel olamadı. Devre arasına, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 3. sırada giren Yeni Malatyaspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla kötü gidişe engel olamadı, Avrupa hedefinden de geri düştü.

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- Seri sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de bulunduğu iki sezonda öne geçtiği 26 maçta mağlup olmayan Yeni Malatyaspor'un bu serisi Trabzonspor karşısında sona erdi
Sarı-siyahlılar, geçen sezon Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor (2), Trabzonspor, Gençlerbirliği, Galatasaray, Kayserispor (2), Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçlarında, bu sezon ise Göztepe (2), Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda galibiyet sevinci yaşadı.


Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği 7 karşılaşmada ise 1 puana razı oldu. Malatya temsilcisi, geçen sezon ilk golü bulduğu Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile bu sezon öne geçtiği Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor, Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Malatya ekibi ligin 29. haftasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında 22. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle öne geçse de 31. dakikada Nwakaeme ve 79. dakikada Rodallega'nın gollerine engel olamayarak karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

- Erdal Gündüz: "Öne geçtik ancak kaybettik, üzgünüz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi. Takım olarak iyi işler yapma mücadelesinde olduklarını dile getiren Gündüz, futbolda her takımın iyi ve kötü süreçler yaşayabileceğini ifade etti.

Gündüz, ligde iyi işler yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Ligde bulunduğumuz iki sezonda da güzel sonuçlar aldık. Bunların içerisinde öne geçtiğimiz maçları kaybetmeme gibi bir istatistik vardı ancak Trabzonspor maçıyla bu son buldu. Trabzonspor maçında öne geçtik ancak kaybettik, üzgünüz. Bundan sonraki maçlarımızı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Perşembe günü sahamızda Galatasaray ile oynayacağımız kupa mücadelesiyle bunu göstermek istiyoruz. Galatasaray'dan alacağımız 3 puanla kupada finale kalmak istiyoruz."

 

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