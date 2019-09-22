Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu maçtan üç puan alarak İstanbul'a dönmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçına ilişkin ayrıntılar...
Galatasaray, 22 Eylül Pazar akşamı deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.
HEDEF ÜÇ PUAN
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki galibiyet serisini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak.
Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan ve Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak sezona puan kayıplarıyla başlayan Galatasaray, son 2 maçı kazanmasını bildi. Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, geçen hafta ise evinde Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük sağlayarak puanını 7'ye çıkarmıştı.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'ın kadrosunda Selçuk İnan ile Sofiane Feghouli yer almadı. Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Emre Akbaba da Malatya kadrosunda bulunmuyor. Teknik direktör Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması için şu oyunculara kadroda yer verdi:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
TERİM VE İKİ YARDIMCISI YİNE TRİBÜNDE
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle geçen hafta olduğu gibi yine tribünde yer alabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayı 3 maça indirmişti.
PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı.
Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.
CEZALI OYUNCULARIN DURUMU
Sarı-kırmızılı ekipte cezalarını tamamlayan Jean Michael Seri, Florin Andone ile Emre Mor, karşılaşmada görev verilmesi halinde oynayabilecek.
Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan kırmızı kart gören Seri, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememişti.
Emre Mor ise İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşmüştü.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, bu nedenle Kasımpaşa maçlarında oynayamamıştı. Andone, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyecek.
MALATYA DEPLASMANI ZORLUYOR
Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.
Rakibine karşı İstanbul'da 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
İki takım ilk kez 2017-2018'de karşı karşıya gelirken, ilk maçı BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandı. Ligin ikinci yarısındaki mücadeleden ise Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.
Geçen sezonun ilk maçında rakibine bu sefer 2-0 yenilen Galatasaray, ikinci devredeki karşılaşmada ise 3-0 galip geldi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4 maçta 6 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 4 gol gördü.
YENİ MALATYA'NIN HEDEFİ ÜST SIRALAR
Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Takım, MKE Ankaragücü maçını ise 4-0 kazandı.
Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında puan alarak ligde üst sıralara tırmanmayı planlıyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Thievy Bifouma'ya görev veremeyecek.
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