Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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'Fatih Terim'den beklenmedik karar! Bu Galatasaray...'
Galatasaray, Malatya'da üstün bir futbol sergilediği maçın son bölümünde yediği gol ve kaybedilen iki puan tartışmalara neden oldu. İşte maçın ardından öne çıkan görüşler...
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1
İlker Yasin: Deneyim rotasyon yaptırır
Genelde kalitesi vasat ama bölüm bölüm heyecanlı bir maçtı. G.Saray 3-4 farklı kazanabilirdi ve Yeni Malatya da son dakikalarda sahadan galip ayrılabilirdi. Brugge maçı sonrasında “Deneyim hamle yaptırmaz” diye yazmış ve Terim’in stoperler ve ön liberolar arasındaki rakibe verilen mesafeye ve geciken oyuncu değişikliklerine serzenişte bulunmuştum.
2
Rotasyon da bir hamledir. Ve Terim F.Bahçe maçı öncesi beklenmedik isimlerle riskleri de göze alarak, Feghouli, Falcao, Mariano gibi isimleri ilk 11 dışında tutarak cesur bir hamle yaptı.
3
Feghouli’nin İstanbul’da kalması, aylardır sahaya çıkmayan sadece İstanbul’da bir gol atan Falcao’nun da Mariano ile birlikte yedekler arasında olması gayet normal bir düşünceydi.
4
Birlikte oynama pratiği az Şener, N’Zonzi, Seri, Ömer Bayram ve arkadaki iki stoper arasındaki mesafe dün de kabul edilmeyecek ölçüde açıktı. Marcao ve Luyindama’nın bireysel hataları da eklenince Yeni Malatyaspor’un beraberlik golünün gelmesi beklenmedik bir olay sayılmamalı.
5
İlk yarıda G.Saray’ın en iyileri Ömer Bayram ve N’Zonzi’ydi. Adem, Babel, Seri ve Ömer Bayram, arkalarındaki N’Zonzi’yi baklavanın bir köşesi yaparak rakip ceza sahasına yaklaşmaya çalıştı ama Brugge maçındaki baskının aynısını yeyince G.Saray çok top kaybediyor ve gereksiz yerlerde faul yapıyor. İkinci yarıya başlarken Nagatomo’nun yerine Lemina’nın girmesi ya rotasyonu tamamlamak ya da Nagatomo’yu F.Bahçe maçı öncesi çok yormamak içindi. Şener, Ömer Bayram, Adem, Jimmy, Lemina yeni transferler... Dün rotasyonda sahadaydılar. Bir de iki iri, riskli stopere rotasyon olacak isimler bulunsa G.Saray’da...
6
KAÇAN İNANILMAZ GOL
Maçın son çeyreğinde riskleri alıp defans güvenliğini göz ardı eden Malatya önünde 77’de G.Saray yakaladığı kontrada aklın almayacağı bir golü kaçırdı: Andone, Lemine, Babel ve Ömer Bayram önlerinde kaleci ve bir stopere 4’e 2 pozisyonda gol atamadı.
7
Tecrübe rotasyon yaptırır. Deneyimine ve oyuncularına güvenerek birazcık da risk alarak yaptığı rotasyonun meyvesini alamadı Fatih Terim...
8
Bu Galatasaray lige de kupaya da hazır değil. Yenilerden N’Zonzi dışında Ömer Bayram da bugün sivrildi. G.Saray yavaş oynuyor, rakibe baskı uygulamıyor, geri dönüşleri zor ve stoperleri hatalı oynuyor.
9
KALECİLERİN VE KISALARIN GECESİ!
İLK yarı Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle iki mutlak golü kurtararak ikinci yarıda da G.Saraylı file bekçisi Fernando Muslera Donald’ın ağlara giden topunu önleyerek maça damga vurdu. Sahanın en kısa isimleri G.Saraylı Seri ve Malatyalı Guilherme maçın gollerine imza koydular. Ligdeki F.Bahçe ve Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG maçları için Fatih Terim’in rotasyon dışında yeni hamleler yapması gerekiyor.
10
Kanat Atkaya: İyi rotasyon / kötü rotasyon
Futbol klişelerine o kadar da itibar eden biri değilim ancak “Avrupa Kupası dönüşü lig maçı, hele ki deplasman dönüşü deplasman maçı felaket alametidir” sözünün defalarca kanıtlandığına da şahidim! Bu durumlarda ‘kadro oturtulmaya çalışılan’ dönemde de olsa kesinlikle kadro rotasyonundan yanayım.
11
NEDEN ANDONE’Yi SEÇTi
Galatasaray Ömer Bayram, Adem Büyük, Şener Özbayraklı gibi daha önce tanınan şansı iyi kullanmış yerlilerini, cezası biten seri’yi ve ilk kez forma şansı bulan Florin Andone’yi kullanarak “Başka bir kadro da mümkün mü?” sorusuna cevap aradı.
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İlk 10 dakika bocaladıktan sonra hafif hafif yüklenmenin dozunu artıran Galatasaray golü erken sayılabilecek bir dakikada buldu. Ömer Bayram’ın güzel ortası boşa gitmedi; 1.70’lik seri uçarak geldi ve kafayla sert vurup Galatasaray’ı öne geçirdi.
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KADER 5 DAKİKA
Golü takip eden 5 dakika bir yerde maçın da kaderini belirleyen 5 dakika oldu. Bu 5 dakika içinde Luyindama ve Babel’in kafa şutlarında Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle işini müthiş yaptı, bir kez de Marcao kendi kendine dolaşarak gol fırsatını tepti.İşte o 5 dakikada ve kalan 1 saat içinde atılamayan ikinci golün faturası sonra geldi...
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AĞIR FATURAYA 2 PUAN
Maç boyunca ikinci gol için doğru planı uygulayan ancak noktayı koyamayan Galatasaray 89’uncu dakikada yediği golle buz kesti ve ağır faturayı iki kıymetli puan bırakarak ödedi.
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Kendimle çelişmeyi göze alacak olsam “Rotasyon şart ama Falcao da şart” derdim!...
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YERLiLER YERLiLERiMiZ
Ömer Bayram, sezonun sürpriz ve sevindirici şekilde kadraja giren isimlerinden biri.Kendisini geliştirmesi, skora katkısı, ‘aranan yerli görev adamı’ olmak konusunda umutları büyütüyor. İlk 11’i zorluyor...
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Şener Özbayraklı iyiye evrileceği yönünde sinyaller çaktı, Mariano’ya alternatif aranan dönemde belli ki radara girdi.
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Adem Büyük attığı son dakika golüyle sezonun kaderine etki etti neredeyse; kredisi fazla. Dün tanınan hakkı fena kullanmadı ama Ömer kadar iyi değerlendiremediği de gerçek.
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Dneiz Çoban: Tartışılmaz
Maçın hakemi Arda Kardeşler lige iyi başlayamamıştı. İlk hafta yönettiği Fenerbahçe-Gazişehir maçında hayli eleştirilmişti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçındaki performansıyla sınıfı geçince, bu hafta Malatya’daki bu önemli müsabakaya atandı. Oyuncuların gerginlikten yana olmadığı, sakin geçen ve çok fazla kritik pozisyonun yaşanmadığı maçı hata yapmadan tamamladı. Birkaç kez oyuncuların penaltı beklentileri oldu ama devam kararları yerindeydi. İki sarı kart hatası dışında, kartlarında genelde tutarlı davrandı. Son düdüğü çaldığında arkasında tartışılacak önemli pozisyonlar bırakmamıştı.
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Mehmet Demirkol: Plansızlık ve puan kaybı
Şampiyonlar Ligi dönüşü, derbi öncesi, ciddi bir rotasyona gidilmişken, Malatya’da 3 puana bu kadar yaklaşıp maçı bitirememenin sebeplerine iyi bakmak lazım. Galatasaray orta sahasının merkezini oluşturan oyuncuların alan paylaşımları ideal şekilde oturmadı. Nzonzi’nin zaman zaman savunmanın içine girerek oynaması normal. Önde kenarda hızlı oyuncuların olmayışı Galatasaray’ı rakip alana yerleşmek zorunda olan bir ekip yapıyor. Galatasaray’ın işi, bunu yapamadığı sürede sadece Babel’e atılan topları onun tutması ve rakibi çekmesine kalıyor. Buna rağmen Malatya’nın dengeyi kaybettiği dakikalarda maçı koparacak pozisyonlar bulsa da, oyun onların istediği gibi akmadı. Seri, Ömer iyiydi. Bütün bunlara rağmen Galatasaray oyunun geneline hükmedemediyse bunun sebebi orta sahanın plansızlık için olması.
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Levent Tüzemen: Dağınık Galatasaray
PAHALI oyuncular ayağa pas oyununda çok ciddi top kayıpları yapıyor. Galatasaray, hücuma çabuk çıkamadığı için rakip kalede de organize olamıyor. Ömer Bayram'ın 'Hagivari' ortasına Seri'nin müthiş bir kafa vuruşuyla attığı gole kadar Galatasaray'ın akılda kalacak tek pozisyonu yoktu.
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Seri'nin golü sonrası Luyindama ve Babel farkı artıracak iki net gol pozisyonunda kaleci Farnolle'ü geçemedi. Uyumsuz Galatasaray'da başta Muslera olmak üzere Babel, Ömer Bayram, Seri ve Andone maç boyu sorumluluk alarak oynadılar.Andone'nin arkasında oynayan Babel, Galatasaray'ı maestro gibi yönetti. Top tuttu, pas dağıttı. Takımının hücum isteğine katkı verdi.
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2. yarıda direnç düşünce kulübe önlem almadı. Guilherme de cezayı kesti. Golü yedikten sonra Falcao'yu oyuna sokmak beceriksizliktir. Falcao önceden girseydi Malatya kalesinde bulunan pozisyonların iki tanesi gol olurdu..