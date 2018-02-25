Yeni Malatya'dan Karabük'e farklı tarife!
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), İsmail Şencan (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx) - Doria (xxx), Murat Yıldırım (xx), Khalid (xxx) (Dk. 77 Berk), Adem (xx), Cissokho (xx), Aytaç Kara (xxx), Mina (xxx), Rahman Buğra (xx), Dening (xxx) (Dk. 61 Gilberto xx), Diallo xx (Dk. 46 Barazite xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar (x) - Ferhat x (Dk.5 Özgür xx), Traore (xx) (Dk.83 Murat), Skulason (x), Hakan Aslantaş (x) (Dk. 46 Bliznichenko x), Anton (xx), İshak (x), Leandro (xx), Cem (x), Ibanez (x), Kage (x)
GOLLER: Dk. 23 Doria, Dk.59 Khalid, Dk.68 Barazite (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk.89 Leandrinho (P) (Kardemir Karabükspor)
SARI KARTLAR: Doria, Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem (Kardemir Karabükspor)
23'üncü dakikada Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Doria topu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
37'nci dakikada Dening, ceza sahasının dışında kaleye sert vurdu. Top kaleci Çağlar'da kaldı.
45'inci dakikada Adem'in çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.
51'inci dakikada ceza sahası dışından kaleye sert vuran Barazite'nin vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.
52'nci dakikada Adem'in ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top üst direğe çarparak auta çıktı.
59'uncu dakikada Cissokho'nun ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Khalid, topu ağlara gönderdi: 2-0.
68'inci dakikada Gilberto'nun ceza sahasına gönderdiği topa Barazite'nin şutu ağlarla buluştu: 3-0.
85'inci dakikada ceza sahası dışından Doria'nın vurduğu sert şut auta çıktı.
86'ncı dakikada ceza sahası içerisinde Leandrinho'nun çektiği şutu kaleci Ertaç iki hamlede kurtardı.
89'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Bliznichenko yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Leandrinho 'nun kullandığı penaltıda top kaleci Ertaç'ın sağından ağlarla buluştu:3-1
Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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