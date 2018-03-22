Yeni forma, yeni takım, yeni umutlar!.. Lucescu'nun İrlanda Cumhuriyeti 11'i...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriYeni forma, yeni takım, yeni umutlar!.. Lucescu'nun İrlanda Cumhuriyeti 11'i...
GeriFutbol Yeni forma, yeni takım, yeni umutlar!.. Lucescu'nun İrlanda Cumhuriyeti 11'i...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
22.03.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

Yeni forma, yeni takım, yeni umutlar!.. Lucescu'nun İrlanda Cumhuriyeti 11'i...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni forma, yeni takım, yeni umutlar!.. Lucescu'nun İrlanda Cumhuriyeti 11'i...

A Milli Futbol Takımı, yeni forması ve gençlerin öne çıktığı kadrosuyla yeni umutlar için yola çıkıyor. Ay yıldızlılar, önce bugün İrlanda Cumhuriyeti, salı da Karadağ karşısında geleceğin takımının provasını yapacak.

2018 Dünya Kupası’na gidemeyen Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası hedefleri için bugün yola çıkıyor. Roma’da harikatalar yaratan Cengiz Ünder, Freiburg’un değişmezlerinden Çağlar Söyüncü, Villarreal’de çıkışa geçen Enes Ünal, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür gibi gençler milli takımın omurgasını oluşturacak, Cenk Tosun, Selçuk İnan ve Oğuzhan Özyakup gibi tecrübeli isimler de destekleyecek.

En son 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan A Milli Futbol takımı burada hayal kırıklığı yaratmıştı. Milliler sonrasındaki 2018 Dünya Kupası elemelerinde de başarılı olamadı ve böylece Rusya vizesini kaçırdı. Fatih Terim’den boşalan milli takım koltuğunu Mircea Lucescu’ya teslim eden TFF, hedef olarak önce 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı belirledi. Genel hedefse uluslararası turnuvalara sürekli katılan bir milli takım yaratmak. Bu hedeflere taşıyacak milli takım da önce İrlanda Cumhuriyeti sonra da Karadağ’da görücüye çıkacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 209Türkiye - İrlanda Cumh.
    3
    MS1
    1,70
    7850kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

"HERKES 10 NUMARA OYNAMAK İSTİYOR"

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu İrlanda maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Lucescu, genç oyuncularla iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek “Genç oyunculara milli takımın çekirdeği olma imkanını tanıyoruz. Gençleri, gelecek maçlarda da görmeye çalışacağım. Değişik, daha önce görmediğimiz oyuncuları da göreceğiz” dedi. Rumen teknik adam, “Genç Türk oyuncuların problemi, herkesin 10 numara oynamak istemesi” ifadelerini de kullandı.

CENGİZ'İN DURUMU BELİRSİZ

Millilerin İrlanda Cumhuriyeti maçı öncesinde yaptığı son çalışmaya hafif sakatlığı bulunan Cengiz Ünder katılmadı. Önceki gün İstanbul’da yaptığı çalışmada sakatlık yaşayan Romalı futbolcu, taktik antrenmana katılmayıp düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Çengiz’in durumu maç saatinde belli olacak. Mahmut Tekdemir de takımdan ayrı koşarken Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik, kamptan ayrılıp Ümit Milli Takım kadrosuna katıldı.

Milli takımda Cengiz Ünderden kötü haber
Milli takımda Cengiz Ünder'den kötü haber

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Cengiz Ünder (Emre Akbaba), Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Cenk Tosun

İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Christie, Rice, Clark, Williams, Hendrick, Meyler, Arter, Horgan, McClean, Hogan

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak mı?

İşte dünyanın en zengin 10 sporcusu

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Doğuş Maccabi FOX maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?