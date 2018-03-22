Yeni forma, yeni takım, yeni umutlar!.. Lucescu'nun İrlanda Cumhuriyeti 11'i...
A Milli Futbol Takımı, yeni forması ve gençlerin öne çıktığı kadrosuyla yeni umutlar için yola çıkıyor. Ay yıldızlılar, önce bugün İrlanda Cumhuriyeti, salı da Karadağ karşısında geleceğin takımının provasını yapacak.
2018 Dünya Kupası’na gidemeyen Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası hedefleri için bugün yola çıkıyor. Roma’da harikatalar yaratan Cengiz Ünder, Freiburg’un değişmezlerinden Çağlar Söyüncü, Villarreal’de çıkışa geçen Enes Ünal, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür gibi gençler milli takımın omurgasını oluşturacak, Cenk Tosun, Selçuk İnan ve Oğuzhan Özyakup gibi tecrübeli isimler de destekleyecek.
En son 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan A Milli Futbol takımı burada hayal kırıklığı yaratmıştı. Milliler sonrasındaki 2018 Dünya Kupası elemelerinde de başarılı olamadı ve böylece Rusya vizesini kaçırdı. Fatih Terim’den boşalan milli takım koltuğunu Mircea Lucescu’ya teslim eden TFF, hedef olarak önce 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı belirledi. Genel hedefse uluslararası turnuvalara sürekli katılan bir milli takım yaratmak. Bu hedeflere taşıyacak milli takım da önce İrlanda Cumhuriyeti sonra da Karadağ’da görücüye çıkacak.
"HERKES 10 NUMARA OYNAMAK İSTİYOR"
MİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu İrlanda maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Lucescu, genç oyuncularla iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek “Genç oyunculara milli takımın çekirdeği olma imkanını tanıyoruz. Gençleri, gelecek maçlarda da görmeye çalışacağım. Değişik, daha önce görmediğimiz oyuncuları da göreceğiz” dedi. Rumen teknik adam, “Genç Türk oyuncuların problemi, herkesin 10 numara oynamak istemesi” ifadelerini de kullandı.
CENGİZ'İN DURUMU BELİRSİZ
Millilerin İrlanda Cumhuriyeti maçı öncesinde yaptığı son çalışmaya hafif sakatlığı bulunan Cengiz Ünder katılmadı. Önceki gün İstanbul’da yaptığı çalışmada sakatlık yaşayan Romalı futbolcu, taktik antrenmana katılmayıp düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Çengiz’in durumu maç saatinde belli olacak. Mahmut Tekdemir de takımdan ayrı koşarken Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik, kamptan ayrılıp Ümit Milli Takım kadrosuna katıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Cengiz Ünder (Emre Akbaba), Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Cenk Tosun
İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Christie, Rice, Clark, Williams, Hendrick, Meyler, Arter, Horgan, McClean, Hogan
Yorumları Göster
Yorumları Gizle