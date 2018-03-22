Milli takımda Cengiz Ünder'den kötü haber
İstanbul'daki idmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in İrlanda Cumhuriyeti maçında forma giyme ihtimali düştü.
Türkiye A Milli Takımının, İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde yaptığı son çalışmaya hafif sakatlığı bulunan Cengiz Ünder katılmadı.
Ay Yıldızlı ekibin dün İstanbul'da yaptığı çalışmada sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, taktik antrenmana katılmayıp düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Roma'da başarılı bir performans ortaya koyan Cengiz'in yarınki maçta forma giyme ihtimali düştü.
LUCE AÇIKLADI
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktröü Mircea Lucescu Cengiz Ünder'in sakatlığı ile ilgili, "Ne yazık ki Emre Mor, bu kez bizimle beraber olamıyor. Kulüp doktorunun yolladığı bir rapor var. 38 derece ateşi vardı. Yazık tabii... Cengiz antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Ama Okay, Çağlar gibi diğer genç futbolcular var elimizde." diye konuştu.
KARAR MAÇ GÜNÜ
Düz koşu yaptıktan sonra krampon giyen Cengiz Ünder taktik idmanda kendini deneyecek ve Lucescu maç saatinde genç oyuncu ile birlikte karar verecek.
Cengiz dışında Mahmut Tekdemir'in de dizinden sorun yaşaması nedeniyle takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bu arada Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik, A Milli Takım kamp kadrosundan ayrılıp Ümit Milli Takım kadrosuna katıldı
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