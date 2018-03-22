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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
22.03.2018 - 19:42, Son Güncelleme:

Milli takımda Cengiz Ünder'den kötü haber

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Milli takımda Cengiz Ünder'den kötü haber

İstanbul'daki idmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in İrlanda Cumhuriyeti maçında forma giyme ihtimali düştü.

Türkiye A Milli Takımının, İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde yaptığı son çalışmaya hafif sakatlığı bulunan Cengiz Ünder katılmadı.

Ay Yıldızlı ekibin dün İstanbul'da yaptığı çalışmada sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, taktik antrenmana katılmayıp düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Roma'da başarılı bir performans ortaya koyan Cengiz'in yarınki maçta forma giyme ihtimali düştü.

LUCE AÇIKLADI

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktröü Mircea Lucescu Cengiz Ünder'in sakatlığı ile ilgili, "Ne yazık ki Emre Mor, bu kez bizimle beraber olamıyor. Kulüp doktorunun yolladığı bir rapor var. 38 derece ateşi vardı. Yazık tabii... Cengiz antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Ama Okay, Çağlar gibi diğer genç futbolcular var elimizde." diye konuştu.

KARAR MAÇ GÜNÜ

Düz koşu yaptıktan sonra krampon giyen Cengiz Ünder taktik idmanda kendini deneyecek ve Lucescu maç saatinde genç oyuncu ile birlikte karar verecek. 

Cengiz dışında Mahmut Tekdemir'in de dizinden sorun yaşaması nedeniyle takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bu arada Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik, A Milli Takım kamp kadrosundan ayrılıp Ümit Milli Takım kadrosuna katıldı

 

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