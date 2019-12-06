Yedekler harikaydı

Spor Arena / İsmail ER

Beşiktaş gibi büyük takımlara karşı alt lig takımlarında herkesin konsantrasyonları olağanüstü yüksek olur. Hepsi kendini göstermek için her türlü kuralın önüne geçerler. Abdullah Avcı’yı kutlamak gerekir.. Bu kutlamanın en büyük payını da, 63 dakika boyunca maliyeti 16 milyon Euro olan Lens’e dayanmasını gösterebiliriz.

Lens tarifi olmayacak kadar kötü bir kanat oyuncusu. Topu yana bile kullanmadan geriye kullanıyor. Çünkü yetenek ve seçenekleri kısıtlı! Beşiktaş’ın genç oyuncuları bu tür maçlarda iyi performans göstererek formayı kapmaları gerekir. Dün yedek ve genç oyuncular canla başla oynadı ve galibiyete imza attılar. Kaleci Utku A takım için hazır, Muhayer süper, Erdoğan müthiş.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!