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Futbol
DHA
05.12.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

Erdoğan Kaya: Hedefim Beşiktaş'ta devamlı oynamak

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Erdoğan Kaya: Hedefim Beşiktaş'ta devamlı oynamak

Ziraat Türkiye Kupası Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Erdoğan Kaya, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 5inci Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakada forma giyen ve siyah-beyazlı ekiple ilk resmi maçına çıkıp gol de atan Erdoğan Kaya, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle ilk maçımda ilk golümü attığım için çok mutluyum" diyen genç oyuncu, "Hocama teşekkür ediyorum bana böyle bir maçta şans verdiği için, inşallah en kısa zamanda daha iyi olacak, daha çok çalışacak, Beşiktaş taraftarına daha layık olmaya çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum, hocamız şans verir diye düşünüyordum. Şans da verdi, iyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. İlk hedefim tabii ki Beşiktaş'ta devamlı olarak oynamak, inşallah en kısa zamanda gerçekleştiririm" diye konuştu.

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"Oyun beni çok memnun etmedi"Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, oyundan memnun olmadığını söyledi.
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Erdoğan Kaya: Hedefim Beşiktaşta devamlı oynamak

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