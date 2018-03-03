Başkandan palavralar

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz biz “ağlak” değiliz parantezi açıp sürekli “enkaz devraldığına” ağlıyor. Tamam tüm başa gelenlerin sorumlusu değil ama çözmek durumunda olan başkan elle tutulur tek bir çözüm önermeden eşeleniyor. Bol konuşuyor ama hiçbir şey söylemiyor.. Görmemişin oğlu olmuş tutmuş kulağını koparmış misali, kendini tutamayıp her kameraya konuşan başkan Cengiz’e birisinin Acto nem verba / konuşma yap demesi gerek. Bütün başkanları topladı hep birlikte bol bol konuştular.

Basketbol ne olacak Başkan?

Basketbolda, maaşlar 3 ay geriden geliyor. Oyuncular antrenmana çıkmıyor. Kırılan kollar artık yene sığmaz oldu. Dedikodu ayyuka çıktı. Şubenin eş sorumluları da başkandan geri kalmıyor. Biri akım derken diğeri ben yokum diyor. Oyuncu ve antrenör menajerleri elinde oyuncak olmuş şube. Yenilmez armadalar “maç kazanamaz armaya dönüşmüş. Avrupa’nın arka kapıları da kapandı. Uyduruk FİBA turnuvalarında dahi yok artık Galatasaray. Türkiye Şampiyonasını izlerken gözlerim boş yere Galatasaray’ı aradı durdu.. Sekiz takım arasında yoktu bir zamanların aslanı. Kuyruğunu tramvay çiğnemiş, yakın bir gelecekte de pek bir yere gelecek gibi gözükmüyor. Kadın takımının, Sırbistan’ın en güçlü kadınları arasında yer alan, Avrupa basketbolunda önemli bir isim olan Marina Maljkovic, dahi mundar ettiniz.

Cak cuk eylem mafiş

Kendine seçilmiş kayyum görevini biçmiş başkan Mustafa Cengiz “devir aldığını söylediği enkazın” zarar tespitini bir türlü bitiremedi. “Dursun gitsin Mustafa hesap yapıp dursun” şeklini aldı olay. Mayıs’a kadar eşelen.. Basketbolun yapacağı daha fazla dip kalmasın.. Sonra seçim yapılsın kim gelirse “gereğini o yapsın” öyle mi sayın Başkan? “Futbol es kaza şampiyon olursa devam yoksa bana müsaade” modunda top çeviriyor Galatasaray başkanı.. Az çok bu işlerden anlayan gayet iyi bilir ki Genel Kurulun ibra ettiği önce ki yönetimin günahı vebali sineye çekilir. Enkaz devraldık oyalamayı bırak da ne olacak bu basketbol şubesinin hali ondan haber ver başkan. “Basket AŞ. Kuracağım sponsor bulacağım..” diyorsun.. Vaat bu vakit ne vakit? Ünal Aysal kuracak 10 Milyon $ verecek. Peh…Ölme eşeğim ölme gör ki sabah olacak. Ne zaman? Annemizin liginde ilk sekize kalıp çeyrek finalde oynayamazsan sponsor seni ne yapsın? Gemiyi batırmadan genel bakım için tersaneye yanaştırmak lazım. Gelecek yılı arzuluyorsan bu yılı patlatmayacaksın.