Başkandan palavralar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ünal Özüak>Başkandan palavralar

Başkandan palavralar

 (x)Palavra İspanyolca da ki “sözler” anlamında kullanılmıştır.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Ünal Özüak

Basketbol

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz biz “ağlak” değiliz parantezi açıp sürekli “enkaz devraldığına” ağlıyor. Tamam tüm başa gelenlerin sorumlusu değil ama çözmek durumunda olan başkan elle tutulur tek bir çözüm önermeden eşeleniyor. Bol konuşuyor ama hiçbir şey söylemiyor.. Görmemişin oğlu olmuş tutmuş kulağını koparmış misali, kendini tutamayıp her kameraya konuşan başkan Cengiz’e birisinin Acto nem verba / konuşma yap demesi gerek. Bütün başkanları topladı hep birlikte bol bol konuştular.

Basketbol ne olacak Başkan?

Basketbolda, maaşlar 3 ay geriden geliyor. Oyuncular antrenmana çıkmıyor. Kırılan kollar artık yene sığmaz oldu. Dedikodu ayyuka çıktı. Şubenin eş sorumluları da başkandan geri kalmıyor. Biri akım derken diğeri ben yokum diyor. Oyuncu ve antrenör menajerleri elinde oyuncak olmuş şube. Yenilmez armadalar “maç kazanamaz armaya dönüşmüş. Avrupa’nın arka kapıları da kapandı. Uyduruk FİBA turnuvalarında dahi yok artık Galatasaray. Türkiye Şampiyonasını izlerken gözlerim boş yere Galatasaray’ı aradı durdu.. Sekiz takım arasında yoktu bir zamanların aslanı. Kuyruğunu tramvay çiğnemiş, yakın bir gelecekte de pek bir yere gelecek gibi gözükmüyor. Kadın takımının, Sırbistan’ın en güçlü kadınları arasında yer alan, Avrupa basketbolunda önemli bir isim olan Marina Maljkovic, dahi mundar ettiniz.

Cak cuk eylem mafiş

Kendine seçilmiş kayyum görevini biçmiş başkan Mustafa Cengiz “devir aldığını söylediği enkazın” zarar tespitini bir türlü bitiremedi. “Dursun gitsin Mustafa hesap yapıp dursun” şeklini aldı olay. Mayıs’a kadar eşelen.. Basketbolun yapacağı daha fazla dip kalmasın.. Sonra seçim yapılsın kim gelirse “gereğini o yapsın” öyle mi sayın Başkan? “Futbol es kaza şampiyon olursa devam yoksa bana müsaade” modunda top çeviriyor Galatasaray başkanı.. Az çok bu işlerden anlayan gayet iyi bilir ki Genel Kurulun ibra ettiği önce ki yönetimin günahı vebali sineye çekilir. Enkaz devraldık oyalamayı bırak da ne olacak bu basketbol şubesinin hali ondan haber ver başkan. “Basket AŞ. Kuracağım sponsor bulacağım..” diyorsun.. Vaat bu vakit ne vakit? Ünal Aysal kuracak 10 Milyon $ verecek. Peh…Ölme eşeğim ölme gör ki sabah olacak. Ne zaman? Annemizin liginde ilk sekize kalıp çeyrek finalde oynayamazsan sponsor seni ne yapsın? Gemiyi batırmadan genel bakım için tersaneye yanaştırmak lazım. Gelecek yılı arzuluyorsan bu yılı patlatmayacaksın.

 

spor haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ