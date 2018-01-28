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Ümit Karaş

Korkak futbol

Trabzonspor’da maçtan önce bütün futbol kamuoyu Sosa’nın  ilk 11’de başlaması gerektiği düşüncesinde idi.Ancak Rıza Çalımbay herkesi şaşırtıp Sosa’yı yedek başlattı ve haftalardır düşüşte olan Yusuf’u tercih etti.Zaten haftalardır top yapmada zorlanan , pas oyununu oynamada sıkıntı yaşayan Trabzonspor ilk yarıda yine bunu devam ettirdi.

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Ümit Karaş

Ümit Karaş

Trabzonspor

Fenerbahçe’nin defansif kadro tercihi Trabzonspor’u şaşırtmış olacak ki illeri çıkmada bile zorlandı ve aksine Fenerbahçe ilk yarıyı daha atak oynadı.Burak Yılmaz’a topu taşıma endeksli  futbol anlayışı yüzünden yine top yapamadı Trabzonspor. Maçın ilk yarısı hocaların korkar ve tedirgin futbol anlayışıyla geçti. İkinci yarı Rıza  Çalımbay beklenen hamleyi yapıp Sosa’yı oyuna alınca Trabzonspor ikinci yarıya hakim olmaya başladı.

Sosa’nın girişiyle ortasahası rahatladı Trabzonspor’un Abdulkadir bir adım daha kendini öne attı .Bu baskının sonucunda Sosa-Abdulkadir-Burak Yılmaz  işbirliğinde muazzam bir gol buldu Trabzonspor.Daha da rahatladı ve ataklarına devam etti ve farklı açamadı. 70.dakikada  oyundan düşen Kucka ve Olcay’ı oyundan alıp Onazi ve Rodellega değişikliğini görebilse idi Rıza Çalımbay şu anda Trabzonspor’un galibiyetini anlatıyor olurduk.

Fenerbahçenin 85. Dakikada korner olmayan kornerden atmış olduğu golle Rıza Çalımbay uykudan uyandı ve 88. Dakika da Rodellegayı oyuna aldı ancak artık çok kalınmıştı. Trabzonspor önüne gelen bir fırsatı yine harcadı.Ve yıllardır gelen dönüm noktası olan maçları kazanamama alışkanlığını devam ettirdi. Rıza Çalımbay eğer ki ben burada devam edeceğim diyorsa artık sadece skorlar yeterli olmayacaktır bu durumu iyi futbolla olgunlaştırması gereklidir.Yoksa Rıza Çalımbay bu görüntüyle maalesef sezon sonu bu takımdan ayrılacaklar arasında ilk sırada kendisini bulacaktır. Trabzonspor korkar bir futbol anlayışı içinde oynayamaz bunu  hiçbir Trabzonspor taraftarına anlatamazsınız. Artık Rıza hocanın hatalarını görüp sağlam bir futbol anlayışını bu takıma yerleştirmesi gereklidir.

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