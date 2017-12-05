Önemli olan kötü olsan da saha içerisinde ki hamleler ile maçı kazamaktır. Büyük takım olmakta bunu gerektirir.Rıza hocayla beraber gelen şeyde tam olarak bu kazanarak gelişmek. Trabzonspor üst üste 3. Maçını kazandı dün akşam.

Oyun anlamında çok eksikti özellikle ilk yarıda saha da sadece baskı yapıp oyunu domine etmeye çalışan bir Antalyaspor vardı sahada. Haftalardır söylediğimiz forvetten kanat yapma durumu yine devam etti ve bu durum 40 dakika boyunca Burak-Dame N’Doye-Yusuf-Castillo dörtlüsünü baya zorladı. Oyun kurmakta çok zorlandı Trabzonspor. Bir de buna Onur’un ısrarla topu ileri şişirmesi eklenince işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Rakibin baskısını ilk yarıda tutan en önemli şey ise Okay’ın orta sahada rakibe alan bırakmaması ve Hubocan’ın doğru yer tutuşları idi. Yusuf Yazıcı konusunda hiç hoşuma gitmeyen şeyler var. Sanki ben oldum havasına doğru sürükleniyor. Biraz daha ayakları yere sağlam basmalı.

Futbolda devamlılık şarttır. Devamlılığı olan oyuncular her zaman takımlarının en önemli oyuncuları olurlar.Yusuf daha yolun başında biraz daha dikkat edip devamlı istikrarlı bir oyun oynaması gerekir. Trabzonspor kötü oynarken yine Burak Yılmaz bitiriciliği ve saha da kaybolanlar arasına yazdığımız Onazi'nin muazzam pasıyla bir anda önde buldu kendini. İkinci yarı da Trabzonspor’un önü açılmış oldu bu sayede Antalya kontrolsüzce Trabzonspor’un üstüne geldi ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Bu fark daha da arttırılabilirdi özellikle Yusuf’un kaçırdıkları kendisinin üzerine çalışması gereken bir başka ders niteliğinde oldu. Hubocan’a bahsetmeden olmaz bu maçta kendisi ben tam bir stoperim sol bek değil edasıyla oynadı dün akşam. Maçın başında Mas varken Mustafa Akbaş’ın sol bek tercihinde değerlendirilip stopere geçince kendisini bulması gibi bir durumdu bu. O yüzden hep diyoruz futbolcunun esas mevkisi hangisi ise onda ısrar edilmelidir. Trabzonspor kötü oynasa da kazanarak gelişmeye devam etmesini bildi. Ve de yukarılara tutunma adına önemli bir adım daha attı. Şimdi istikrar içinde oyunu düzelterek yola devam etme zamanı.