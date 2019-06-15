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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Yabancı topçu gurbetçinin de zincirini kırdı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı.

Salı akşamı Kosova’ya 3-1 kaybeden ümit milli takım doğrusu bayağı umut verdi bana. Yarışmacı değil yetiştirici yönümüz daha güçlü; şu anda A milli takım kadrosunda olan U21 oyuncularımız Abdülkadir ve Merih gibilerin yanına Rapid’li Mert ve Hamburg’lu Berkay da her an eklenebilir. Yabancı sınırı döneminde 19-20 yaşında gurbetçi oyuncularımızın Almanya’da 100 bin alırken buraya 1 milyon maaşla transferi, onların da gelişimini mahvediyordu. Yabancı sınırının açılmasıyla ‘şişirilmiş gurbetçi bonservisi ve maaşı’ dönemi de son buldu; onlar da Avrupa’daki kulüplerinde ve ümit milli takımda doğal gelişimlerine devam ediyorlar artık. 2021 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki üçüncü maçını oynayan ümit milli takımımız, 1998-99 ve 2000 doğumlulardan oluşuyor.

Esasında A milli yıldızlarımız Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkadir Ömür ve Güven Yalçın’ın da yaşları U21’e tutuyor ama onlar basamakları üçer-beşer atlayarak çıktılar üst tarafa. Peki sırada kimler var? Eylül-Ekim-Kasım’daki Euro 2020 elemelerimizde hangi ümit milli oyuncularımızı A milli takımda görebiliriz?

Berkay’ın bu listede en tepede olması aslında doğal. Zaten A milli takıma da daha önce çağırılmış önemli genç yıldızlarımızdan. Stuttgart’ta forma şansı bulamadığı için 2.Bundesliga’ya, Hamburg’a  kiralık gitti. Ligin ikinci yarısının büyük bölümünde oynadı ve etkiliydi de. Aslında bir on numara, ama ümit milli takımda Muhayer’le orta sahayı paylaştığı için defansif vazifeler de yaptı. Her hareketinden daha ileriye gideceği hissediliyor.

BERKAY ÖZCAN (HAMBURG)

Berkay’ın bu listede en tepede olması aslında doğal. Zaten A milli takıma da daha önce çağırılmış önemli genç yıldızlarımızdan. Stuttgart’ta forma şansı bulamadığı için 2.Bundesliga’ya, Hamburg’a kiralık gitti. Ligin ikinci yarısının büyük bölümünde oynadı ve etkiliydi de. Aslında bir on numara, ama ümit milli takımda Muhayer’le orta sahayı paylaştığı için defansif vazifeler de yaptı. Her hareketinden daha ileriye gideceği hissediliyor.

MERT MÜLDÜR (RAPID WIEN)

Bu sezon Avusturya Ligi’nde 23, Avrupa Ligi’nde 10 maç oynadı. Rapid’de çoğunlukla sağ bekte görev yaptı, ümit milli takımınsa lider stoperi. Bence partneri Hüseyin Türkmen’in de önünde.
Eğer şu anda yabancı sınırı döneminde olsaydık, çoktan korkunç bir bonservisle Süper Lig’in yolunu tutmuş ve muhtemelen gelişimi durmuştu. Yabancı sınırının açılmasıyla gurbetçilerimizin de zinciri çözüldü bence.

HALİL DERVIŞOĞLU (SPARTA ROTTERDAM)

Teknik direktörümüz Vedat İnceefe, Kosova karşısında 4-4-2 sayılabilecek ofansif bir dizilişi tercih etti. Pivot santrforumuz Ilker bana çok fazla umut vermedi, ama ikinci santrfor rolünde oynayan Halil Ibrahim etkiliydi. Hollanda 2. Ligi’nde sezonu 10 gol-6 asistle kapadı, ümit milli takımla da 3 maçta 3 gol yaptı. İlker statik, o hareketli.

MUHAYER OKTAY (BEŞIKTAŞ)

Sanırım söze Beşiktaş transfer komitesini tebrik ederek başlamam gerek. Dorukhan, Güven ve Muhayer transferleri büyük ustalık. Muhayer’in sorunu henüz ligde dakika alamaması. Orta sahada arı gibi çalışıyor, geriden top çıkarmamızda hep o başrolü oynuyor. Bir de asist-gol düşünen ve yapan bir oyuncuya dönüşürse önü açık. Tek bir şutu vardı, o da cılızdı.

ALTAY BAYINDIR (ANKARAGÜCÜ)

Öyle bir kaleci jenerasyonu yakaladık ki, Süper Lig’den A milli takım kalesini rahatlıkla koruyabilecek belki 5 kaleci sayabiliriz. Altay da onlardan biri. Mert ve
Sinan bir kaleci için zirve yaşı sayılabilecek 30’dalar. Gökhan ve Uğurcan da gençler. Altay’a A milli görev sırası gelecek mi bilmiyorum ama çizgide de, top kullanırken de özgüveni muazzam.

HAFTANIN ÇAĞRISI

Rakip milli marşının koro halinde ıslıklanması yeni bir hastalık. En fazla 10 yıllık mazisi var, evveli münferitti Buradan Spor Bakanı ve TFF Başkanı’na sesleniyorum: Bir sonraki maçta milli marş ıslıklanırsa boşaltın tribünü. Atın o saygısızları. Belki utanırız milletçe. Ve iyileşme de utanmayla başlar.

HAFTANIN FUTBOLCUSU

41 yaşında . Kadınlar Dünya Kupası’nın Brezilya’da oynuyor. 7. Dünya Kupası. Gelecek yaz da 8. olimpiyatına hazırlanıyor. En fazla dinamizm gerektiren ön libero rolünde oynuyor. İki maça da ilk 11’de başladı. PSG ve Brezilya Milli Takımı’nın 8 numarası Formiga (yani karınca), yaşayan bir efsane.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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