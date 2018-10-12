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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.10.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Süper Lig Porto'nun arka bahçesi mi?

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Bir kulüpten bir lige gelen 10 futbolcudan 9’u emeklilik öncesi son tur havasındaysa, artık bence bu hortumu bir noktada kesme zamanı gelmiştir.

PORTO, 2012 yazında Süper Lig’e 3, 2013 ve 2014’te 5’er, 2015’te 6, 2016-17’de de tam 7 oyuncu satıyor. Porto’dan Fenerbahçe’ye geçen son 3 oyuncu Abdoulaye Ba, Fabiano ve Reyes*... Galatasaray’a gelenler Sinan Bolat ve Josue... Trabzonspor’a gelenler Marc Janko ve Hyun-Suk... Görünen o ki, birileri Süper Lig’i fena halde aldatıyor.

Evet biliyorum, Diego Reyes gibi bazı oyuncuların zaten kontratları bitmişti. Benim anlatmaya çalıştığım şey de, sadece Porto’nun Süper Lig’den kazandığı para değil zaten. Süper Lig takımlarının transferde ısrarla Porto’nun kullanmadığı, tercih etmediği, senelerce kiraladığı, hatta bedelsiz serbest bıraktığı oyunculara yönelmesi!

Geçen gece Bein’de İspanya Ligi tekrarlarında Abdoulaye Ba’nın yaptığı inanılmaz hataları izlerken geldi aklıma bu konu! Porto, 2010’da A takıma aldığı bu futbolcuyu sırasıyla Covilha’ya, Coimbra’ya, Guimaraes’e, Vallecano’ya kiralıyor. Sonra ne hikmetse bu kariyerde bir oyuncu, birer yılı da Fenerbahçe ve Alanya’da geçiriyor. Sonunda Porto, Ba’yı bedelsiz olarak bırakıyor Vallecano’ya.

Porto, Josue’yi de aynı dönemlerde A takıma alıyor. Yine önce Covilha’ya, sonra sırasıyla Penafiel, Venlo, Paços, Braga gibi takımlara kiralarken, Josue arada bir de Bursa, Galatasaray, Osmanlı turu yapıyor. Serbest kaldığında da rotayı Akhisar’a çeviriyor!

Son yıllarda Porto sonrası bir de Süper Lig havası alan futbolcular arasında Djalma, Janko, Henrique, Opare, Ba, Sami, Varela, Jun-Suk, Ghilas, Josue, Agu gibileri de var.

Elbette arada Aboubakar ve Castro gibi başarılı transferler de olmuş. Ama bir kulüpten bir lige gelen 10 futbolcudan 9’u emeklilik öncesi son tur havasındaysa, artık bu hortumu bir noktada kesme zamanı gelmiştir bence.


BU ÇOCUKLARI BU HALE NASIL GETİRDİK
SİZE, duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacağınız bir bilgi vereyim:

Geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş U21 takımı karşısında son derece çirkin görüntülerin parçası olan Konyaspor U21 ekibinin bazı oyuncuları, 5 yıl önce TMOK tarafından fair-play ödülüne layık görülmüşlerdi!

7 Ocak 2013 günü Tarsus’ta oynanan Tarsus İY-Konyaspor U14 Akademi Ligi maçının 25’inci dakikasında misafir ekipten Samet, topu eliyle düzeltip ağlara gönderiyor. Tarsuslular itiraz ediyorlar, Samet elle oynadığını itiraf ediyor ama hakem kararından dönmüyor, golü veriyor. Bunun üzerine Konyaspor’un centilmen antrenörü Tarkan Esmer, oyuncularına kaleyi açmalarını ve rakibe 1 gol imkânı vermelerini söylüyor. Tarsuslular’ın boş kaleye attığı golle durum 1-1’e geliyor.

Ocak 2013’te, Tarsus’a boş kaleye gol imkânı veren oyunculardan Bahadır ve Mustafa, bu hafta sonunda Beşiktaş maçında kavgaya karışan takımın formasını giyenler içindeler...

Sakın Bahadır ve Mustafa bu konuyu kişisel olarak algılamasınlar; onlar belki de kavgayı ayırmaya çalışanlardır, çok üzgünlerdir, mesele bu değil.

Esas mesele şu: Biz, U14 takımında sevgiyle ve centilmenlikle filizlenen bu çocukları, 5 yıl içinde nasıl bu hale getirdik? Hep birlikte bunun yanıtını arayalım bence.


METE KALKAVAN'IN JESTİ ÜZERİNE
KONYA-Beşiktaş maçında Ümit Öztürk, penaltı pozisyonunun tekrarını izlemek üzere monitöre gidiyor.

O anda Bein ekranına yansıyan görüntüde, Mete Kalkavan iki koluyla bir jest yapıyor.

Sosyal medya yıkılıyor, çünkü manipülasyon için muazzam bir ekosistem orası. Maçı canlı izleyenler Kalkavan’ın bu jesti Öztürk kararı çoktan vermiş ve monitöre gitmişken yaptığını görüyorlar. Ama sosyal medyadaki bir kitle ısrarla yalan söylüyor.

Sayın Namoğlu’na soruyorum: Neden pazartesi sabahı ivedilikle kameraların karşısına geçip, “Kalkavan bu jesti o anda yapmadı, şu sırada yaptı. Su istiyordu, ya da sessizlik lütfen diyordu, ya da görüntü dondu vs” diye açıklamıyorsunuz? Neden spekülasyona bu kadar izin veriyorsunuz sayın başkan?


HAFTANIN DERSİ
VAR teknolojisi, Fenerbahçe-Başakşehir maçında 5 dakika 40 saniyeliğine devre dışı kaldı. Başakşehir’in nizami golü güme gitti, ortalık doğal olarak karıştı. Sezon başında VAR’a karşı olanlar, şimdi ne düşünüyorlar acaba? Baksanıza, VAR’ın 5 dakikalık yokluğuna bile kimsenin tahammülü yok artık!


HAFTANIN SORUSU
ANTALYA-G.Saray maçında Cüneyt Çakır VAR’a gitmiş, penaltıyı vermemiş, hakem atışıyla oyunu tekrar başlatacak. G.Saraylılar nizami hakem atışı istiyorlar, Çakır ısrarla “Siz bırakın, Antalyalılar topu Muslera’ya vursun” diyor!

Siz nizami atışla hakem atışı yapmakla yükümlü değil misiniz?

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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