Şenol Güneş Üniversitesi Yeni Ders Yılı

BUNDAN sekiz yıl önce ilk kez ‘Güneş Üniversitesi’ tabirini kullandığımda Şenol Hoca, Burak, Ceyhun, Engin gibi oyuncuları geliştirmekle meşgulmüş. Aradan geçen 8 yılda Güneş Üniversitesi, iki kafile mezun verdi. Yetinmedi, şimdi yeni öğrenciler yetiştiriyor. Güneş Üniversitesi’nin globaldeki benzerlerinden şöyle bir farkı var: Her yaştan, her milletten öğrenciyi kabul ediyor ve geliştiriyor. Şenol Hoca 18’lik bir çocuğu da, 33’lük bir adamı da yeniden kodlayabiliyor; bir simyacı edasıyla parlatabiliyor. Başlangıçta size kömür gibi gözüken o futbolcu, onun elinde kısa sürede elmasa dönüşebiliyor.

Bugün A Milli Takım’ın elinde muazzam bir insan kaynağı var, kabul. Ancak ekibimiz çok genç. İzlanda maçına 25 buçuk, Andorra müsabakasına 23 yaş ortalamalı kadrolarla çıktık. İki maçta ilk 11 şansı bulan 19 oyuncumuzun 15’i, 25 yaş altıydı. Ve normalde, büyük turnuvalarda 25 yaş ortalamalı takımların başarısına alışık değiliz. Avrupa şampiyonaları ve Dünya kupaları tecrübe işidir, olgunluk işidir. Ancak Şenol Hoca’nın elindeki genç kadronun ufak bir avantajı var: İki maçta ilk 11 şansı bulan 19 oyuncunun dokuzu hem Türkiye, hem de Avrupa’nın top 5 ligini görmüş oyuncular.

23’lük Çağlar’ın veya 22’lik Cengiz’in yaşlarının üstündeki olgunluklarını biraz da farklı deneyimler yaşamalarına bağlayabiliriz sanırım. Mevcut oyuncu havuzumuz, Süper Lig’e sıkışmış değil. Ya da bir ara denediğimiz gibi gurbetçi ağırlıklı da değil. Farklı tatlar, farklı deneyimler barındıran güzel bir karma var elimizde.

GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR



Dün de Andorra önünde bu karmaya yeni oyuncular ekledik: Bir gurbetçinin, Hakan’ın kaptanlık bandı takması önemli. Ahmed Kutucu-Orkun Kökçü gibi gençler için güzel bir rol model yaratmaktır bu. Ozan Kabak ve Mert Çetin’in ilk kez milli formayı giymeleri de harika. Forma yarışı yaptıkları kulüplerine artık ‘milli oyuncu apoleti’ ile dönecek oyuncularımız. Ben bu üniversitenin yeni öğrencilerinden çok umutluyum doğrusu. 2016’daki ‘adam gibi adamlar çetesi’nden sonra bunların pırıl pırıllığı göz kamaştırıyor.



SIRADA RAViL TAGiR VAR

Şenol Güneş, bu maç kadrosuna ümit milli takımdan 4 oyuncu kaydırdı. Bunların yanına (sakat olmasaydı) bir ismin daha eklenmesini çok arzu ederdim: Altınordu’nun 2003’lü cesur stoperi Ravil Tagir... Kazak asıllı ümit milli futbolcumuz için hocası Vedat İnceefe, “Ben ancak 30’umda belki onun kadar olgundum” diyor. Ravil’i de bekliyoruz heyecanla.