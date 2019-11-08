Samimi çabanın gururu
Uğur MELEKE yazdı...
Krasnodar, Rusya’da şampiyonluk yarışı yapıyor. Zirvenin 4 puan gerisinde ve pazar günü direkt rakipleri Lokomotiv’e konuk olacaklar. Dün Trabzon karşısında, hafta sonu Rostov’la 2-2 berabere kalan 11 adamın 9’u yine ilk 11’deydi... Dün geceki bir diğer rakip Braga da, Portekiz Ligi’nde Avrupa potasına girmeye çalışıyor. Beşiktaş karşısındaki ilk 11’in 9’u, pazar gecesi Famalicao’ya karşı 11’de çıkan adamlar.
Wolfsberger de Avusturya Ligi’nde üçüncü. Bu pazar sezonun en zor maçında lider Salzburg’u ağırlayacaklar. Dün Başakşehir karşısına, cumartesi günü Sturm Graz’ı yenen aynı 11 çıktı. Anlaşılan o ki, perşembe-pazar maç oynayınca sadece bizim futbolcularımız yoruluyor. Sadece bizim takımlarımız rotasyon yapıyor.
Başakşehir son 45 günde 9 maç oynadı. Biri Gladbach, ikisi Wolfberger, biri Beşiktaş, biri Trabzon’laydı üstelik. Hepsine as kadroyla çıktı, hiçbirinde yenilmedi. Türkiye’de de, Avrupa’da da zirve yarışı içindeler. Bu kahraman yarışlarından dolayı Okan Buruk ve talebelerini canı gönülden tebrik ederim. Yenebilirler-yenilebilirler; futbol bu, her sonuç var. Ancak bu samimi çabalarıyla gurur duymalılar.
GALiBiYETi HAK ETTiLER
DÜN Başakşehir’in ideal orta üçlüsünün (Mahmut, İrfan, Aleksic) sakat olması elbette ikinci-üçüncü bölge geçişini zorlaştırdı ama Berkay’ın uzun pasları ve Gulbrandsen’in koşularıyla harika bir 70 dakika oynadı İstanbul ekibi. Yorulan rakibine karşı Berkay Özcan/Arda Turan değişikliğiyle de fişi çekti Okan hoca. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler, turu da hak ediyorlar.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası galibiyeti yorumladı...
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