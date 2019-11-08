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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Samimi çabanın gururu

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Samimi çabanın gururu

Uğur MELEKE yazdı...

Krasnodar, Rusya’da şampiyonluk yarışı yapıyor. Zirvenin 4 puan gerisinde ve pazar günü direkt rakipleri Lokomotiv’e konuk olacaklar. Dün Trabzon karşısında, hafta sonu Rostov’la 2-2 berabere kalan 11 adamın 9’u yine ilk 11’deydi... Dün geceki bir diğer rakip Braga da, Portekiz Ligi’nde Avrupa potasına girmeye çalışıyor. Beşiktaş karşısındaki ilk 11’in 9’u, pazar gecesi Famalicao’ya karşı 11’de çıkan adamlar.

Wolfsberger de Avusturya Ligi’nde üçüncü. Bu pazar sezonun en zor maçında lider Salzburg’u ağırlayacaklar. Dün Başakşehir karşısına, cumartesi günü Sturm Graz’ı yenen aynı 11 çıktı. Anlaşılan o ki, perşembe-pazar maç oynayınca sadece bizim futbolcularımız yoruluyor. Sadece bizim takımlarımız rotasyon yapıyor.

Başakşehir son 45 günde 9 maç oynadı. Biri Gladbach, ikisi Wolfberger, biri Beşiktaş, biri Trabzon’laydı üstelik. Hepsine as kadroyla çıktı, hiçbirinde yenilmedi. Türkiye’de de, Avrupa’da da zirve yarışı içindeler. Bu kahraman yarışlarından dolayı Okan Buruk ve talebelerini canı gönülden tebrik ederim. Yenebilirler-yenilebilirler; futbol bu, her sonuç var. Ancak bu samimi çabalarıyla gurur duymalılar.

GALiBiYETi HAK ETTiLER

DÜN Başakşehir’in ideal orta üçlüsünün (Mahmut, İrfan, Aleksic) sakat olması elbette ikinci-üçüncü bölge geçişini zorlaştırdı ama Berkay’ın uzun pasları ve Gulbrandsen’in koşularıyla harika bir 70 dakika oynadı İstanbul ekibi. Yorulan rakibine karşı Berkay Özcan/Arda Turan değişikliğiyle de fişi çekti Okan hoca. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler, turu da hak ediyorlar.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası galibiyeti yorumladı...

"Lider olarak yolumuza devam ediyoruz"Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger'e karşı alınan 3-0'lık galibiyetin önemini vurgulayarak, "Çok önemli bir deplasmanda kazanarak ve grupta lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu, bizim için çok sevindirici, oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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