On yıllık bir öykü başlıyor
Dün Medical Park Stadı’nda yeniden yapılanma telaşı yaşayan iki ekip karşı karşıyaydı.
Ama reorganizasyon biçimleri birbirlerinden çok farklı... Ankaragücü’nün 21 kişilik esami listesinde Ocak’ta transfer edilen tam 11 futbolcu vardı. Dördü (Moke, Kitsiou, Boyd ve Orgill) ilk 11’de başladılar. Boyd hareketli, Orgill istekli ama tabii henüz sahada birbirini sadece ismen tanıyan bir oyuncu grubu var sanki.
Dün özellikle son yarım saatte umut veren ofansif bir top oynadı Ankaragücü ama tam anlamıyla takım olmaları için sancılı bir süreç yaşanacak şüphesiz...
TAKIM A 'ÖMÜR' KATIYOR
Trabzonspor’un yeniden yapılanma biçimiyse daha umut verici, daha uzun vadeli. İki haftadır Trabzon’un ilk 11’inde 24 yaş altı tam 6 oyuncu forma giyiyor (Ekuban, Abdülkadir Parmak, Uğurcan, Yusuf, Hüseyin ve Abdülkadir Ömür). Üstelik belki önümüzdeki 10 yıla damga vuracak bu gençleşme adımı, oyunu acemileştirmedi.
Onazi ve Jose Sosa’nın yokluğunda merkez ikiliyi oluşturan Abdülkadir Parmak ve Yusuf uyumlu ve olgunlar. Geçtiğimiz hafta Sivas’taki etkisiz oyunuyla eleştiri oklarının hedefi olan 19’luk Abdülkadir Ömür’ün reaksiyonu da olumluydu. Ünal Karaman’ın (kulübede artık Amiri seçeneği de olmasına rağmen) Abdülkadir Ömür’e güvenmesi ve onu yine 11’e koyması takdire değer. Abdülkadir de etkili oyunuyla yanıltmadı hocasını.
EKUBAN BU LİGİN EN İYİ ÇAYLAKLARINDAN
Trabzonspor dün ikinci devrenin başında çok net pozisyonları harcadı ama Rodallega-Ekuban ikilisinin dönüşümlü ve hareketli oyunu, galibiyetin anahtarıydı. Ekuban, bu sezon ligin en iyi çaylaklarından. Dokuz buçuk numara rolüne de gitgide alışıyor ve verimini artırıyor genç oyuncu
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