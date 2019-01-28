Martta bambaşka bir milli takım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıMartta bambaşka bir milli takım
GeriUğur MELEKE Martta bambaşka bir milli takım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
28.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Martta bambaşka bir milli takım

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Dün Sivas’ta “Futbolu neden seviyoruz” sorusuna yanıt olacak güzellikte bir maç oynandı doğrusu.

Evet belki maç skor açısından çok renkli değildi, belki çok fazla net pozisyon da yoktu. Ama iki takımın da istekli oyunu, bir yandan gol arzuları, bir yandan da şema sadakatleri takdire değerdi.

İki hocaya ve 22 futbolcuya bu harika 90 dakika için teşekkür etmemiz gerekir gerçekten. Hakan Keleş’in Sivasspor’u alan parselleme konusunda ligin en iyilerinden biri olma yolunda. Top Trabzonspor’dayken alanı öyle iyi paylaştılar, şemalarını öyle iyi korudular ki, kalabalık bordo mavi yetenek grubunu uzunca bir süre çaresiz bıraktılar. 2 puan kaybına rağmen bir başka takdiri de bence Ünal Karaman hak ediyor.

Zirve yarışı yapan bir takımın Yusuf-Abdülkadir Ömür göbeğiyle devam etmesi, olağanüstü cesur bir hareket. Dün Abdülkadir Ömür biraz sorumluluk duygusundan uzak hareket edince, onunla Abdülkadir Parmak’ın yerini değiştirmesi de bir başka doğru hamleydi. Esasen bir on numara oyuncusu olan Parmak, altı numara rolüne geçtikten sonra sahanın en iyilerindendi, güzel futbolunu harika bir golle de süsledi. Dünkü güzel maçın bir başka önemli detayı da, tam 11 yerliyi bir arada izlememizdi.

Mart’taki milli maç arası için gerçekten heyecanlıyım; bir tarafta Bayern’e karşı ilk 11 oynayan Ozan, diğer tarafta ikinci yarıya muhteşem başlayan Dorukhan çok heyecan veriyorlar. Bursa’da Muhammet, Trabzon’da Uğurcan her geçen gün büyüyorlar. Hüseyin Türkmen, Güven Yalçın, Emre Kılınç derken, birçok yerlinin çıkışta olduğu bir kış yaşıyoruz. Umarım Lucescu şu dönemde ligi çok iyi izliyordur, zira ben uzun zamandır Türk futbolunun bu kadar iyi genci bir arada çıkardığını hatırlamıyorum.

MAÇIN ADAMI: HÜSEYİN

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Türkiye Şampiyonası’ndan 3 altın madalya ile döndü

Fırtına direkleri salladı

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 19. hafta puan durumu

Porto Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?