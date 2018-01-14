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Cenk - Everton'a karşı çıkmıştım

Önceki gün Premier League editörü Oliver Butler bana Cenk’i sorduğunda “Onu zaman zaman Kane’e benzetiyorum.

Hürriyet Haber
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Uğur Meleke

Futbol

Pozisyon üretemeyen Everton yerine, sezon sonu Kane’i satacak Tottenham’a veya Liverpool’a gidebilecek potansiyeli var” demiştim.

Oliver röportajı kısaltıp, ‘Türk Harry Kane’ başlığıyla yayınlamış, Türk medyasında da böyle yer aldı bu konu.

Cenk’in Everton transferine karşı çıkma sebebim de buydu: Allardyce’ın Everton’ı savunmada mücadeleci ama hücumda renksiz. ‘Top 6’ya karşı şansları yok, bu yıl da-seneye de yapabilecekleri en iyi iş yedincilik. Everton’ın bu gri futboluna rağmen Cenk istekli, hareketli ve etkiliydi dün. Ama Everton rakip kaleye gitmediği sürece, onun da yapabileceği fazla bir şey yok.

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