Bu dramadan sıkıldık

Gençleşme gibi bir niyetleri de yok, Grigore’li-Pintilii’li-Deac’lı 30 yaş ortalamalı bir ekiple sahaya çıktılar. Uyumsuz 11’imize ilk devrede top göstermediler, üst üste 3 pas yapamadık, ilk şutu 50’de attık. Tüm kulüp takımlarımız olduğu gibi ulusal ekibimiz de önde baskıya karşılık veremiyor, iki golü çıkarken kaptırdığımız toplardan yedik.

ÖNEMLi BiR ADIMDI

Romanya’nın oturmuş kadrosuna karşı bu görüntümüz normal kabul edilebilir. 10 yıldır Avrupa’nın son 16’sına girememiş, yenilmeye-mazeret üretmeye alışmış neslimize neşter vurma zamanı gelmişti çoktan. Adamcılık oynayanlar-racon kesenler yerine bu yıpranmamış gençleri adapte etme yolunda atılmış bir adım bu maç.

O yüzden sonuç üzerinde çok durmamak gerek. Beni dünkü sonuçtan daha fazla rahatsız eden sahne, ilk gol öncesi Selçuk’un görünmez adamlar tarafından faul yapıldığını iddia ettiği andı! Bu sahneleri izlememeliyiz artık. Bu dramayı oynayanları da.