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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Bir modern cankurtaran: Sergen Yalçın

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Alanya birkaç yıldır orta sahada Taha-Sackey-Ceyhun-Maniatis tipinde savaşçı oyuncuların üçüne birden görev verirken, Sergen Yalçın dün bu tipte tek futbolcuyla çıktı sahaya. Orta sahada tek savaşçı Sackey idi, Ozan ve Villafanez yaratıcı kontenjandan oynadılar.

ASLINDA Sergen Yalçın’ın hakkını uzun zamandır teslim etmek istiyordum, yani Alanya’nın dün oynadığı mükemmel futboldan ve sonuçtan bağımsız bir övgü bu. Yalçın, belki ününü sezon ortası aldığı takımları kümede tutarak elde etti ama yöntemi, diğer “cankurtaran” tipi teknik adamlardan çok farklı.

Biz orta sınıf takım hocalarının merkezi sertleştirme yöntemine alışığız mesela. Kışın göreve gelirler, orta sahaya sonsuz ön libero dizerler. Birinci dakikadan itibaren hunharca dövüşürler. Hem Süper Lig’de bir milyon faulün karşılığında ancak bir sarı kart çıktığı için, hem de yeni hoca gelince koşmaya başlayan ihanetçi futbolcuların yarattığı farkla kısa vadede bir çıkış yakalarlar. Ancak uzun vadede kalıcı olmaz bu.
Sergen Yalçın’ın yöntemiyse ezber bozan cinsten. Gittiği takımlarda orta sahayı sertleştirmek bir yana, yetenek dozajını artırıyor merkezde. Alanya birkaç yıldır orta sahada Taha-Sackey-Ceyhun-Maniatis tipinde savaşçı oyuncuların üçüne birden görev verirken, Sergen Yalçın dün bu tipte tek futbolcuyla çıktı sahaya. Orta sahada tek savaşçı Sackey idi, Ozan ve Villafanez yaratıcı kontenjandan oynadılar. Ayrıca Sergen Hoca bu “sekiz numara” havuzu için de hazıra konmadı, dün Villafanez’i, daha önce de Djalma ve Fernandes’i zorladı o şekilde oynamaya.

Cankurtaran tipli hocaların çok sevdiği bir başka yöntem de, stoper tipli beklerdir. O bekler güvenilirdir, alan sadakatleri yüksektir, asla eksik bırakmazlar seni. Oysa Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe’yi yıkan iki adamı, bekler Baiano ve N’Sakala idi. Yine Süper Lig’in kanseri olarak nitelendirebileceğimiz bu gezgin hocalar, “stratejik faul”e bayılırlar. Rüyalarında sürekli küçük faullerle atak keserler! Dün Alanya ilk yarıyı yalnızca 2, yetmiş dakikayı da 3 faulle geçti. Fenerbahçe’ninse 11 faulü vardı o sırada.

Dün gündüz Okan Buruk, akşam da Sergen Yalçın, kendilerinden bir önceki jenerasyonun devleri sayılabilecek Abdullah Avcı ve Ersun Yanal’ı taktiksel olarak mat ettiler. Gelecek için çok umut verici bu.

YAKIN TARİHİN EN KÖTÜ FENERBAHÇE’Sİ

Fenerbahçe bu sezon 16 transfer yaptı, dün sadece üçü ilk 11’de başladı: Harun, Serdar ve Tolgay... 30 yıldır Süper Lig’i yakından izliyorum, sanırım benim seyrettiğim en kötü Fenerbahçe kadrosu bu. Giuliano, Souza ve Fernandao’dan gelen 26 milyon Euro çok kötü kullanıldı ve ortaya böyle sıradan bir Fenerbahçe takımı çıktı doğrusu.

Fenerbahçe’nin mevcut oyuncu kadrosunu üç gruba ayırabilirim: Vasatlar, kötüler ve çok kötüler... Andre Ayew’in Nisan 2018’deki Swansea performansından sonra Nisan 2019’da Türkiye’nin bir büyük takımında santrfor rolünde oynuyor olması, dünyadaki tüm genç futbolculara umut olacak cinsten! Gençler umutsuzluğa kapılmayın, iyi bir menajer ve kötü bir sportif direktör sayesinde siz de hayal bile edemeyeceğiniz bir kariyer yapabilirsiniz.

ERSUN YANAL’I TANIYAMADIM

İLK yarıyı Alanya şutlarda 11-2, kornerlerde 4-2 üstün kapadı. Fenerbahçe 45 dakika mahkum oynadı, 29 uzaklaştırma ve şansın yardımıyla içeriye beraberlikle gitti. Ve ikinci yarıya çıkarken sadece Sadık vardı kenarda! Bu mahkum oyunun ardından isyan etmelisiniz tüm hücrelerinizle oysa. 2 canavar sokmalısınız oyuna.

MAÇIN DETAYI

İlk yarının sonunda koşu mesafesi çizelgesinde ilk altı sırada Fenerbahçelilerin olması, Alanyaspor’un en çok mesafe kat eden oyuncusunun (Efecan’ın) bile Valbuena’dan az koşması takdire değer. Çünkü 45 dakika boyunca topu dolaştırıp, Fenerbahçeliler’i koşturdular aralarında.

MAÇIN TAKTİĞİ

Önceki gün Kayserispor, Galatasaray karşısında ilk 10 dakikada tam 7 faul yaptı. Maça dövüşmeye çıkmışlardı adeta. Alanyaspor’sa Fenerbahçe karşısında birinci dakikadan itibaren önde pres yaptı. Ve koca devreyi 2 faulle kapadı. Maçta farkı, Sergen Yalçın’ın hücum pres stratejisi belirledi.

MAÇIN GURURU

ALANYASPOR’un 1-0 öne geçtikten sonra bile o dakikaya kadarki oyunundan taviz vermemesi. Sergen Hoca’nın, birçok meslektaşının yaptığı gibi takımını geriye çekip rakibine otomatik hücum şansı vermemesi. Çünkü sahada tek bir top var, o sizde olursa rakibiniz oynamak için başka bir top bulmalı!

MAÇIN KÖTÜSÜ

SAHADA çok fazla kötü vardı: Isla, son haftalarda futbolu bırakmış gibi. Ya da futbol onu bıraktı. Eljif’in yanlış faul tercihleri korkunç. Ama kötülerin en kötüsü olarak İsmail’i kürsüye çıkarmak istiyorum ben. Uzun zamandır bir maçta verdiği kararların tümü yanlış olan başka bir oyuncu izlememiştim.

Maçın adamı: VILLAFANEZ

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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