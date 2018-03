Üç puandan fazlası

Öyle ki, Beşiktaş’ın orta sahadaki dinamoları Atiba ve Tolgay, durmak bilmeyen bir iş makinesi gibi işledi dün akşam. Seken her topu kesmeyi başaran ikili, özellikle de Tolgay’ın servisleriyle takım oyununa yön verdi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Quaresma’nın yokluğunda kendi oyununa dönen Kara Kartal, iki hafta da gol yemeden kazandığı 6 puanla şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Beşiktaş’ın hücum hattı, maç boyunca -her ne kadar skor 1-0 olsa da- kan kokusu almış köpek balığı gibiydi. Stoperde kusursuz bir performans daha gösteren Gary Medel’in geriden yaptığı baskı ve çıkardığı toplar, bitmek bilmeyen hücum presleri, Siyah Kırmızılı ekibin oyuncularını ortaya sıkıştırarak nefes dahi aldırmadı. Özellikle geçen haftanın yıldızı Alvaro Negredo, savunmaya kadar koşarak yaptığı müdahalelerle takımını ateşleyen yorulmak nedir bilmeyen isimlerden biriydi. Zaten oyundan çıkarken de bunun karşılığını ayakta alkışlanarak aldı. Asist veya gol atamayabilirsiniz ancak taraftar mücadelenizi gördüğü sürece, her zaman arkanızda duran tek kale olur. Aynı örneği Lens için de verebiliriz. Hollandalı, çok kritik goller kaçırıp bu sezon isteneni veremese de mücadelesiyle taraftarın gönlünde her zaman farklı bir yerde duruyor. Ancak Vagner Love… Geldiği günden bu yana elle tutulur bir performans gösteremeyen Brezilyalı forvet, üstüne üstlük sahadaki umursamaz tavırlarıyla tarafların antipatisini toplamaya devam ediyor. Şu ana kadar ki süreçte tamamiyle hayal kırıklığı yaratan yıldız oyuncu, bir an önce kendini toplamazsa taraftar desteğini de kaybedecek gibi gözüküyor.

Aslına bakarsanız, iyi ya da kötü oyun beklenebilecek bir akşam değildi Siyah Beyazlılar için. Sadece her ne şekilde olursa olsun haneye üç puan yazdırmak gerekiyordu. Nitekim, 1-0 da olsa puan tablosuna 3 puan, asıl haneye ise 3 puandan fazlası yazıldı Beşiktaş adına. Yoluna kayıpsız devam eden Kara Kartal, bu yükselen formunu devam ettirdiği sürece daha çok rakibini ‘taç hırsızlığı’ nedeniyle isyan edecek duruma düşüreceğe benziyor.