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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.03.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Üç puandan fazlası

Taylan Kılıç
Taylan Kılıç
taylankilic6@gmail.com
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Taylan Kılıç
Taylan Kılıç
taylankilic6@gmail.com

 Başakşehir’in mağlup olduğu haftada Beşiktaş için üç puan dışında bir seçenek yoktu. Futbolcular, bunun bilincinde çıktı ve öyle de oynadı. Trabzonspor maçında olduğu gibi bu maçta da dengeyi elinde tutarak oyunun mutlak hakimi olan Siyah Beyazlılar, şampiyonluk yolunda bu haftayı kayıpsız geçmeleri gerektiğinin bilinciyle temkinli başladı maça. Gole kadar geçen süreçte Gençlerbirliği’ne top yüzü göstermeseler de katı savunmayı da aşmakta zorlandıkları aşikârdı. Gençlerbirliği adına yarı sahadan çıkmak ise çok zordu.

Öyle ki, Beşiktaş’ın orta sahadaki dinamoları Atiba ve Tolgay, durmak bilmeyen bir iş makinesi gibi işledi dün akşam. Seken her topu kesmeyi başaran ikili, özellikle de Tolgay’ın servisleriyle takım oyununa yön verdi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Quaresma’nın yokluğunda kendi oyununa dönen Kara Kartal, iki hafta da gol yemeden kazandığı 6 puanla şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Beşiktaş’ın hücum hattı, maç boyunca -her ne kadar skor 1-0 olsa da- kan kokusu almış köpek balığı gibiydi. Stoperde kusursuz bir performans daha gösteren Gary Medel’in geriden yaptığı baskı ve çıkardığı toplar, bitmek bilmeyen hücum presleri, Siyah Kırmızılı ekibin oyuncularını ortaya sıkıştırarak nefes dahi aldırmadı. Özellikle geçen haftanın yıldızı Alvaro Negredo, savunmaya kadar koşarak yaptığı müdahalelerle takımını ateşleyen yorulmak nedir bilmeyen isimlerden biriydi. Zaten oyundan çıkarken de bunun karşılığını ayakta alkışlanarak aldı. Asist veya gol atamayabilirsiniz ancak taraftar mücadelenizi gördüğü sürece, her zaman arkanızda duran tek kale olur. Aynı örneği Lens için de verebiliriz. Hollandalı, çok kritik goller kaçırıp bu sezon isteneni veremese de mücadelesiyle taraftarın gönlünde her zaman farklı bir yerde duruyor. Ancak Vagner Love… Geldiği günden bu yana elle tutulur bir performans gösteremeyen Brezilyalı forvet, üstüne üstlük sahadaki umursamaz tavırlarıyla tarafların antipatisini toplamaya devam ediyor. Şu ana kadar ki süreçte tamamiyle hayal kırıklığı yaratan yıldız oyuncu, bir an önce kendini toplamazsa taraftar desteğini de kaybedecek gibi gözüküyor.

Aslına bakarsanız, iyi ya da kötü oyun beklenebilecek bir akşam değildi Siyah Beyazlılar için. Sadece her ne şekilde olursa olsun haneye üç puan yazdırmak gerekiyordu. Nitekim, 1-0 da olsa puan tablosuna 3 puan, asıl haneye ise 3 puandan fazlası yazıldı Beşiktaş adına. Yoluna kayıpsız devam eden Kara Kartal, bu yükselen formunu devam ettirdiği sürece daha çok rakibini ‘taç hırsızlığı’ nedeniyle isyan edecek duruma düşüreceğe benziyor.

Taylan Kılıç
Taylan Kılıç
taylankilic6@gmail.com
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