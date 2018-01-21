Eskişehirspor Kaldığı Yerden…

Lige verilen aralar takımların eksiklerini görmesi ve daha önce yaptıkları hataları gidermesi için bulunmaz bir fırsattır. Lig boyunca böyle bir fırsat başka türlü ele geçmez.

Eskişehirspor’un ikinci yarının ilk maçında bu arayı pek de iyi değerlendirdiği söylenemez. İlk yarıda yapılan hatalar kaldığı yerden devam ediyor.

Sahada yine bir takım görünümü çizilememesi, maç boyunca anlaşmazlıklar yaşanmasına sebep oldu. Her zaman dediğimiz gibi, geçen sezon ve bu sezonun başındaki birlik beraberlik duygusu artık özlenir bir sahne oldu. Böyle bir takımı izlediğiniz zaman oynanan oyundan keyif alırsınız ve sonucu ne olursa olsun umursamazsınız. Çünkü bilirsiniz ki, takımdaki birlik beraberliğin önünde hiçbir güç duramaz ve sonunda bu oyunun karşılığını alırsınız.

Herkesin birbirinden kopuk oynadığı bir takım ne kadar mücadele edebilir ki sahada? Ne kadar iddianız olabilir ligde?

Hafta içi antrenmanlara çıkmayan futbolcunun ilk 11’de sahaya çıkması, maç boyunca birbirini suçlayan ve bağıran futbolcular… Nasıl bir gelişme bekleyebilirsiniz takımda?

Takım içerisindeki uyumsuzluk savunma oyuncularının sezon başından beri en büyük problemiydi belki de. Sezon başından beri savunma yerleşiminde yapılan hatalar rakibe ciddi pozisyonlar verilmesine yol açıyor. Birçok maçta bu hataları kalecinin başarılı performansıyla bertaraf edebilirsiniz ancak bu takımın puan kaybetmesini uzun süre engelleyemez. Savunmanın arkasına atılan her topla pozisyon verildiğinde skorda geriye düşmeniz sürpriz olmayacaktır.

Savunmada kötü olmanızı en iyi telafi edecek durum hücum organizasyonlarını çok iyi hale getirmekle olabilir belki. Ancak az sayıda oyuncuyla yapılan hücumlarda sonuca gitmek bir hayli zorlayacaktır. Eskişehirspor’un kronikleşen sorunlarından biri de bu olmaya başladı. Takımda kilit pas atacak bir oyuncunun olmaması ve gol yollarında etkili organizasyon yapılamaması skor üretmeyi neredeyse imkansız kılıyor.



Sahada herkesin bireysel olarak çaba göstermesi ve takım oyunu oynanmasıyla kayıplar devam ediyor. Tribünde taraftarlar birlik beraberlik konusunda her hafta takımlarına örnek olmaya çalışsalar da Eskişehirspor ligin ilk yarısında kaldığı yerden devam ediyor. Bu düşüş daha ne kadar devam edecek bilinmez ancak gelecek için ümitleri her hafta biraz daha karartıyor…