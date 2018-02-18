En İyi Hücum Savunmadır!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Son haftalarda güzel bir anlayış oturdu takım üzerine. Takımda eksik olan bir şey varsa, o tamamlanıyor ve maça olabildiğince eksiksiz bir şekilde devam ediliyor.
Ne demek istediğime daha detaylı bakacak olursak;
Eskişehirspor’un sezon başından beri sorun yaşamadığı tek şey gol atmaktı. Maç içerisinde birden fazla gol atabiliyor ancak attığından fazlasını da yiyordu. Takımın asıl eksiği savunmaydı ve bu eksiklik tamamlanmadan da iyiye gidiş bir hayal olacaktı.
Sezon başında play off hedeflerken bir anda düşme hesapları yapılması gibi.
Eskişehirspor son haftalarda karşısındaki takım kim olursa olsun, öncelikle gol yememek için çıkmaya başladı sahaya. Savunmanın açıkları takım olarak kapatılıyor ve rakibe daha az pozisyon veriliyordu. Zaten kalede yükselen değer Kayacan, maç içerisinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıp, verilen az sayıdaki pozisyonu da bertaraf ediyordu.
Hücum oyuncularının üçünü de sahada tuttuğunuz zaman, gol yemeden bir şekilde gol atmayı başarıyorsunuz. Böylece sahada daha iyi bir oyun ve sonucunda bir galibiyet görüyorsunuz.
Denizlispor ve Giresunspor’a karşı tutan bu taktik lig lideri Ümraniyespor’a karşı işleyecek miydi, maçtan önce merak ediyordum doğrusu. Ligde sadece şampiyonluk mücadelesi verdiği takımlardan puan alamayan Ümraniyespor, lider olmanın verdiği moralle bile gol atabilecek kapasitede bir takımdı.
Ancak karşınızda bu kadar diri ve ne istediğini bilen bir rakip olduğunda, ligdeki geçmişinizin hiçbir anlamı kalmıyor. Diğer takımlara karşı bulduğunuz pozisyonları bulamıyorsunuz, bulduklarınıza da zaten kaleci izin vermiyor. Bir de bunun üzerine az sayıda verdiğiniz açıkları iyi değerlendiren oyuncuları varsa, bu rakip evinizden 3 puanı alarak güle oynaya ayrılıyor.
Böyle bir şeyi bu ligde Eskişehirspor’dan başkası yapamazdı zaten.
Eskişehirspor yavaş yavaş kendini bulmaya, eksikleri tamamlamaya devam ediyor. Savunmadaki eksikliği çok güzel bir şekilde tamamladıktan sonra, maç içerisindeki oyuncu değişikliklerinde yaşadığı sorunları da çözüyor gibi. Teknik ekip daha önceki maçlarda yaptığı oyuncu değişikliklerinde ya takımın yakaladığı havayı bozuyor ya da saha içerisindeki dağılımı değiştirerek oyuncuları zor durumda bırakıyordu. Bu maçta çok fazla müdahale etmezken, Semih Güler’in kırmızı kartından sonra doğru oyuncu değişiklikleriyle oyuna doğru müdahale edince, maçın ikinci yarısında galibiyet inancını da perçinlemiş oldu.
Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, Eskişehirspor gerçek gücünü sahaya yansıttığında bu ligde yenemeyeceği takım yoktur. Bu hafta bunun kanıtı gibi oldu.
Eskişehirspor’un dönüşümü ve gelişimi devam ediyor. Bundan sonraki haftalarda buna devam etmesi durumunda 1. Lig’de lig yeniden başlayabilir.
Neden olmasın!