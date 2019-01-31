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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.01.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Çubuklu ruhunu hatırlayan Fenerbahçe ve yeni transferler

Şehnaz Tanılkan
Şehnaz Tanılkan
sehnaz.tanilkan@gmail.com
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Şehnaz Tanılkan
Şehnaz Tanılkan
sehnaz.tanilkan@gmail.com

Şehnaz Tanılkan yazdı. Çubuklu ruhunu hatırlayan Fenerbahçe ve yeni transferler

Fenerbahçe için dönüm noktası olan bir maçtı kazanılan, tünelin ucundaki aydınlık nihayet göründü... Malatyaspor maçını 3-2 kazanmak sadece 3 puan anlamına gelmiyordu artık. Yeniden dirilişti, gollerle nefes almaktı ve özgüven kazanmaktı. Fenerbahçe takımı, uzundur kaybettiği çubuklu ruhunu bu defa sahadaki sarı beyaz formalarıyla hatırladı. Pazartesi maçı olsa da tribünlerdeki 32 bin taraftarıyla tek yürek oldu. Fenerbahçe, lig sıralamasındaki yerine rağmen ilk yarının en yüksek seyirci ortalamasına sahip kulübü. Kadro yapılanmasındaki ciddi sorunlara, yapılan idari hatalara, atlatılan krizlere rağmen bir şekilde takımlarının yanında olmaya devam ediyorlar. Kadıköy’de oynanacak ve ‘’yine hafta sonuna denk gelmeyen’’ Göztepe maçını da 3 puanla geçebilirse, Fenerbahçe’nin kazanma alışkanlığı ile üst sıralara çıkışı devam edecektir. Ara transfer döneminde kadroya eklenen yeni futbolcularla şimdi yeniden heyecan ve merak uyandıran başka bir takım oluşuyor. Fenerbahçe’de devre arasından çok sezon başı havası hakim denilebilir.

Başkan Ali Koç’un maç sonu açıklamalarına dair
Maçın ardından Başkan Ali Koç’un bir konuşma yapacağı iletilmişti. Çıktı ve önce kulağına gelen gündemdeki bazı konularla başladı sonra da hakemin taraflı yönetimini ve hatalı kararlarını eleştirdi. ‘‘Fenerbahçe maçı kazanamamış olsaydı acaba yine de konuşur muydu’’ denildi. Eğer böyle hak edilen kritik bir maçta puan kaybedilseydi, Fenerbahçe Başkanı yine de çıkıp konuşurdu diye düşünüyorum. Fakat bu defa içeriği daha tepkili olabilirdi. Maç boyunca ne yazık ki kararlarında ‘‘Ivan Bebek efekti’’ yansıtan ve hem futbolcuları hem de tribünleri yıldırıp isyan ettiren bir yönetim vardı sahada. Zor da olsa sonunda ayakta kalıp kazanan Fenerbahçe oldu. Başkan Ali Koç, son gelişmelere dair esas kapsamlı açıklamalarını 2 Şubat'ta Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacak.

Ersun Yanal diyor ki...
Basın toplantısında Ersun Yanal’ın özellikle altını çizdiği bir cümle vardı. ‘‘Biz ısrarla oynamak istediğimiz oyunu çalışıyoruz’’ dedi. Evet, bu takımının ihtiyacı olan tam da bu... Haftalar ilerledikçe antrenmanların yarattığı farkları, Yanal’ın oyunculara kattığı değer ve kapasite etkisini daha fazla göreceğiz. Son maçın yükselen istatistikleri ve oyuncu performansları da bunu gösteriyor. Hat-trick’i kaçıran Mehmet Ekici maçın adamıydı. Sadık, Isla ve Dirar etkili performanslarıyla ön plana çıktılar. Defansta Skrtel’in eksikliği fazlasıyla hissedildi. Ersun Yanal ile ilgili bir eleştirim oyuncu değişikliklerinde geç kalması, özellikle Benzia’nın alternatifleri varken 68 dakika sahada kalmasıydı.

Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc
Ersun Yanal’ın baştan beri transfer edilmelerini özellikle istediği iki yerli oyuncu Serdar Aziz ve Tolgay Arslan artık Fenerbahçe forması giyecekler. İkisi de Yanal’ın kısa ve uzun vadeli oyun planlarında önemli yer teşkil edecektir. Victor Moses, ilk maçında kalitesini yansıttı, etkili hızı ve içeri dripling yaparak girdiği pozisyonlarla büyük heyecan yarattı. Transferi için anlaşmaya varılan Serie A’da Empoli’de oynayan 24 yaşındaki Sloven milli futbolcu Miha Zajc, gole yakın orta saha olarak tanımlanıyor. Yaratıcı oyun tekniği, orta sahadaki pas kabiliyetiyle takıma ciddi katkı sağlayacak önemli bir transfer.

UEFA Avrupa liginde devam eden Fenerbahçe
Son olarak bir de yabancı forvet transferi yapılarak takımın tamamlanması planlanıyor. Kalan sürede başka sürpriz isimler de çıkabilir. Fenerbahçe için verimli bir ara transfer dönemi geçirildiği söylenebilir. Yeni transferlerin de takıma eklenmesiyle, bu sezon görmeye alışkın olmadığımız forma rekabetinin de artacağı bir gerçek. Bunun kazananı da her şekilde Fenerbahçe olacaktır. Gündem hep Süper lig odaklı ama Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde de son 32 turunda yoluna devam ediyor. Şubat ayının ortasında Zenit’le oynanacak ilk 90 dakika önemli dönüm noktalarından biri olacak.

 

 

Şehnaz Tanılkan
Şehnaz Tanılkan
sehnaz.tanilkan@gmail.com
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