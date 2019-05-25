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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Rize bastırdı, Trabzon kazandı

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Dün akşam Karadeniz derbisini izledik..

. İkinci yarının en formda takımlarından ikisinin maçıydı. Rize’nin özellikle ligin ikinci yarısındaki çıkışını, ortaya koyduğu futbolu büyük bir keyifle ve heyecanla izledik. Takım için küme düşmekten bahsedilirken yapılan doğru transferlerle ligimizin flaş ekiplerinden biri oldular. Hatta tribünlere gelmeyen taraftarı oynadıkları futbolla stada çekmeyi başardılar.

GOL GELDİ BASKI BİTTİ

Bunları söylerken Trabzonspor’un da hakkını verelim. Onlar da oyun olarak düşündükleri felsefeden sezon boyunca hiç vazgeçmediler. Kazandılar, kaybettiler ama hep aynı anlayışı uygulamaya çalıştılar. Hatta uzun yıllar sonra kendi evlerinde ‘3 büyükler’i yendikleri bir sezon yaşadılar. Her türlü sorunla uğraşırken şu geldikleri konum başarının bir ispatıdır... Seneye doğru hamleleri yaparlarsa şampiyonluk yarışında olacakları kesin. İki takım da iç sahalarında baskılı oynamaya çalışan futbolları hep ön plana çıktı.

Dün akşam da Rize’nin ev sahipliğindeki maçta, baskıyı yapan, rakibi oynatmayan, her fırsatta diri görünmeye çalışan iki takım vardı ama bu saydıklarımızı daha fazla hissettiren takım ise Çaykur Rizespor’du. Özellikle Samudio’nun sol taraftan Boldrin’in de ortadan atak organizasyonu yaptığı Rizespor kanatları kullanmada ve orta alandan hızlı hücum etmekte başarılıydı. İstekli,coşkulu ve tempolu futbollarının karşılığını da Boldrin’in attığı golle aldılar. Fakat baskıları bu gelen golle bitti.

RODALLEGA FARKI

Trabzonspor tempolu oyunda özellikle Abdulkadir ve Nwakaeme ile boş alanları kullanmaya çalıştı, yakaladıkları fırsatlar da oldu. Geriye düşen Trabzonspor maçın içinde olduğunu Rodellaga’nın attığı / attırdığı gollerle gösterdi.

BEREKET, ÜÇÜNCÜ GOLDE VAR DEVREYE GİRDİ!

Trabzonspor dün akşamki maçta daha çok topu Çaykur Rizespor’a bırakarak oynadı. Mücadele ve istekleri son derece iyiydi. 90 dakika tempoda üzerilerine düşeni yaptılar. Ünal Karaman’ın takımı özellikle 15 dakikadan sonra daha etkili oynamayı başardı. Attıkları üçüncü goldeyse az daha yan hakemin kurbanı oluyorlardı. Neyse ki VAR olaya müdahale etti.

RİZE BÜYÜK BİR TAKIM GİBİ OYNADI

Çaykur Rizespor nasıl oynayacağını bilen bir ekip. Dün büyük takım gibi oynadılar. Her futbolcu amaç ve görevini çok iyi biliyor. Daha önce Beşiktaş’tan fark yedikleri ve Galatasaray’a 3-2 mağlup oldukları maçlarda da ilk düşünceleri futbol oynamak olmuştu. Dün akşam da Trabzon karşısında yine aynı istikametteydiler. Yenilseler de yenseler de öncelikle zevk almaya çalıştılar. En önemli eksikleri takım savunmasındaki rahatlık. Evet özellikle iki yarıya başladıklarında geçit vermeyen bir takım defansı vardı. Düşme potasından ne zaman uzaklaştılar işte o zaman sadece hücumu düşünmeye başladılar. Doğal olarak hücum olarak keyif verirken, savunma zaafları da başlamış oldu. Ben her iki takım teknik adamını ve futbolcuları kutluyorum. Özellikle ligin 2. yarısındaki futbolumuza kattıkları renk için tebrik ediyorum.

 

 

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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