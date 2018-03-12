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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGöztepe’nin Avrupa inandı
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Spor Arena
12.03.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Göztepe’nin Avrupa inandı

Onur Cevahir
Onur Cevahir
OCvhr@hotmail.com
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Onur Cevahir
Onur Cevahir
OCvhr@hotmail.com

Ligde kalma parolasıyla başladığı sezonda ilk yarı ve ikinci yarıda topladığı puanlarla üst sıralarda kendine yer bulan Göztepe, son maçında Antalyaspor’u Demba Ba’nın iki golüyle 2-1 mağlup ederek Avrupa yarışına ortak oldu. Karşılaşmada iki asist yapan Halil Akbunar ise günün yıldızlarından biri oldu.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Göztepe, ilk 15 dakikada rakibinin oynamasına izin verdi. İlk yarının kalan kısmında mücadeleye ağırlığını koyan Göztepe net pozisyonlar üretmeyi başardı. Dakikalar 35’i gösterdiğinde Halil’in harika ara pasıyla kaleciyi avlayan Demba Ba, takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda ise her iki takımın da atakları, gol pozisyonları vardı ancak kaleciler gole izin vermedi. Antalyaspor’un önde baskı yapmasını iyi değerlendiren Göztepe, Halil Akbunar’ı savunma arkasına kaçırarak gole daha fazla yaklaşan takım oldu. Dakikalar 74’ü gösterirken savunma arkasına atılan bir topu rakip ceza sahasına kadar götüren Halil Akbunar, açtığı güzel orta ile Demba Ba’ya ikinci asistini yaptı ve bu ikilinin uyumu durumu 2-0’a getirdi.

Mücadelenin kalan kısmında Göztepe üçüncü golü atacak pozisyonları buldu ancak değerlendiremedi. Antalyaspor ise ligde kalma yolunda son nefesine kadar mücadele etti. Maç başından beri gol pozisyonları bulan ancak değerlendiremeyen Antalya ekibinin tek golü 80. dakikada geldi.

Savunma anlamında Göztepe’nin çok fazla hata yapmadığını söyleyebiliriz. Sabri’nin yokluğunda tekrar ilk on birde başlayan Tanju Kayhan hücuma çok katkı vermese de hatasız oynadı. İki maçlık cezası sona eren Adama Traore ise mükemmele yakın bir futbol oynadı, hem defansif hem de ofansif anlamda çok iyi işler çıkardı. Kadu ve Wallace Reis ikilisinin ise zamanla daha iyi uyum ve performans göstereceği net şekilde görüldü.

Göztepe bugün genel olarak iyi bir oyun sergiledi. Güzel futbolunu maçın geneline yaymasını bildi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası dışında oyundan kopmadı. Orta sahada Poko’nun hırsı, isteği, pas alışverişine katkısı, zaman zaman hücuma çıkması da rakibin dengesini bozan etkenlerden birisi oldu. Selçuk Şahin’in yaptığı top kayıpları ve gördüğü erken sarı kart oyundan erken çıkmasına sebep oldu. Andre Castro ise yine günün en çok koşan, pas yapan, boş alan yaratan oyuncularından biri oldu. Rakibin baskı kurduğu anlarda, takımına birçok pozisyonda rahat nefes aldırdı. Galibiyette payı büyük.

Geçen hafta Başakşehir’e kaybederek büyük avantaj yitiren Göztepe, aldığı bu galibiyetle yarışın en büyük adayı olduğunu gösterdi. Önümüzdeki haftalarda çok iyi bir fikstür avantajı bulunan sarı kırmızılı ekip, hata yapmaz ise, ligde kalma parolasıyla çıktığı sezonu Avrupa sürpriziyle sonuçlandırabilir.

Onur Cevahir
Onur Cevahir
OCvhr@hotmail.com
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