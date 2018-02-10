Kazanmak Güzel

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Üç puan ihtiyacı kronik bir hal almışken Gaziantep deplasmanı bu yaraya bir merhem oldu. Mustafa Uğur yönetiminde çıkılan ilk maçta galip gelmek göründüğünden daha önemli ve güzeldi. Bununla beraber takım futbol adına öncekilerden farklı bir oyun koyamadı.
Yenemeyeni Dövüyorlar
Küme düşmesi kesinleşmiş ya da sürekli olarak kaybeden takımlara yönelik söylenen bir futbol klişesidir. Bu da takıma ters bir psikoloji olarak geri dönmüş olabilir: Herkesin yendiği takımı da yenemiyorsak küme düşmeyi hak ediyoruz demektir. Puan tablosuna bakınca kimseyi küçümseme lüksümüz yok. Gaziantep karşısındaki panik, aceleci, ne yaptığını bilmeyen oyunumuzda bunun da etkisi vardı muhakkak.
Mustafa “Uğur”lu Mu?
İyi bir fikstürde takımın başına gelen Mustafa Uğur, camiada bir güven havası estirdi. Taraftarlar kötü futbola çare üreteceğini, takımı ligde tutabileceğini düşünüyor. Ben de bu görüşteyim. Yine de Gaziantep karşısında “işte hocanın parmak izleri” diyebileceğim bir farklılık göremedim. 2012’deki o muhteşem serinin bir benzerini kendisinden bekliyoruz. Hem sıradaki Bolu maçında hem de her türlü “uğur”a ihtiyacımız olan Adana derbisinde başımızı öne eğdirmemesini kendisinden ve takımdan diliyoruz.
İskelet Meselesi
Malum ligde sıkıntılı günler geçiriyoruz. Kulüp borç içerisinde. Camia ahenkli ses veremiyor, her alanda renktaşlarımızla çatışıyoruz. Fikirsel boyutta kaldığı müddetçe çatışma orta ve uzun vadede başarıyı getirecektir. Diğeri kaos yaratmaktan ve Adana Demirspor’un zarar görmesinden başka bir şeye yaramaz! Peki bunca bunaltan bir atmosferde gelecek senenin planlamasına girişmek çok mu yersiz? Bilakis, gerekli görüyorum. Mustafa Uğur ismini bu planlamanın başlangıcı olarak sayarsak takım iskeletine ilişkin çalışmaların bir an önce yapılması çok önemli. Her yeni sezona otuz yeni oyuncu ile başlamanın verimsizliğini daha kaç defa test etmemiz gerekli?