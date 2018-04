Osmanlıspor maçı da bu açıdan Trabzonspor için zor geçecek gibiydi. Zira kümede kalmaya oynayan takımlar bu tarz maçlara ekstra asılır ve kelimenin tam anlamı ile her şeylerini verirler. Bu önemli motivasyonlara rağmen genel savunma yapısında çok ciddi sıkıntılar ile maça başladı Osmanlıspor. Trabzonspor'un çok kolay oyun kurmasına ve pas yapmasına izin verdi, bunun sonucunda maçın hemen başında üst üste yediği goller ile 2-0(Kucka harika işler çıkarttı) geriye düştü. 2-0'dan sonra ise Trabzonspor oyunun temposunu düşürdü ve ne Osmanlıspor'un tehlikeli gelmesine izin verdi ne de kendisi maçın başındaki gibi tempolu bir pas oyunu gerçekleştirdi.

Duran toplar hariç 2-0'dan sonra ikinci yarıya kadar maçta tek tük pozisyonlar oldu. Bunların çoğuda uzaktan şutlardı. Ancak maçın kırılma anı Abdülkadir'in oyundan çıkmak zorunda kalması ile oldu. Joao Pereira sağ kanat mevkisine geçti ve bu da doğal olarak Trabzonspor adına bir fren oldu. Üstüne belki sezonun en iyi performanslarından birini gerçekleştiren Kucka'da çıkmak zorunda kalıp yerine Bero girince maçın kontrolünü iyice kaybetti. Musa Çağıran'ın harika performansı ile dönen maçta iki kere iki farklı öne geçen Trabzonspor maç içinde yaşadığı bir çok şanssızlık ile maçtan yalnızca 1 puan çıkarabildi.

İLK 11

Trabzonspor maça Onazi,Okay,Esteban,Batuhan,Burak ve Castillo olmadan çıktı. Özellikle Okay ve Onazi'nin yokluğunda orta sahada ve savunmada büyük sıkıntılar çekmesi muhtemeldi Trabzonspor'un. Ancak bana göre Rıza Hoca oldukça zekice bir hamle ile mücadele gücü yüksek bir oyuncu olan Olcay'ı orta sahaya çekerek en azından orada ki kaybı minimuma çekmeyi denedi. Ve Kucka oyundan çıkana kadar bu hamleden oldukça fazla verim aldı. Kucka'nın da sakatlanması üzerine orta sahada direnç tamamen düştü ve maç 3-3'e geldi. Her ne kadar bu sezon Abdülkadir ve Yusuf hücumda iyi işler çıkarsada açık ara takımın en istikrarlı ve en önemli oyuncusu Okay. Onun yokluğunda her zaman büyük sıkıntılar yaşadı Trabzonspor. Ve bir şekilde onun takımda tutulması gerekiyor. Özellikle transfer yasağını da düşünürsek.

KAPTAN OLMAK

Onur için ayrı bir parantez açmak istedim. Sezonun büyük bir kısmını sakat bir şekilde oynadığını kendisi de daha önce açıklamıştı. Ve bugün sıkıntı olan yeri dizinde yaşadığı sakatlığa rağmen 15 dakika daha kalede durdu ve bu önemli sakatlığına rağmen birde kritik kurtarışa imza attı. Bütün sezon sakat olmasına rağmen güzel bir performans gösterdi bugünde maç boyu bir çok önemli kurtarış yaptı. Yapılan eleştirilerin çoğunun yersiz olduğunu ve Onur'un hala üst seviyede oynayabilecek kalitede olduğunu düşünüyorum.

OYUN YAPISI

Trabzonspor bir çok eksik ile maça çıkmasına rağmen oyun olarak özellikle ilk yarı oldukça iyi işler çıkardı.Diğer maçların aksine uzun top yerine ayağa ve kısa paslar ile üçüncü bölgeye çıktı ve rakip ceza sahasına doğru dikine bir oyun oynadı. İstediğinde tempoyu arttırdı istediğinde azalttı. Özellikle Yusuf'un sık sık içe kat etmeye çalışması ve Abdülkadir'in orta saha oyununa verdiği inanılmaz katkı hem maç için hem de gelecek için umut saçan görüntülerdi. Genel olarak tüm ipler deplasman takımındaydı. Oyun içinde yaşanan talihsizlikler takımın genel yapısını bozsa da oyun olarak oldukça tatmin edici bir performans vardı sahada çoğu zaman. Fikstür olarak Kayserispor'dan daha kolay bir fikstüre sahip Trabzonspor ve bu oyun sürdüğü taktirde Avrupa için olan ümit artırıyor. Taraftarlar ve şehir Avrupa'yı çok özledi.

MAÇIN ADAMI: MUSA ÇAĞIRAN