Alışkanlık

Ancak sorun şu ki 13 puan toplanan bu maçlardan Galatasaray maçını bir kenara bırakırsak, diğerlerinde iyi bir futbol oynandığını söyleyemeyiz. Yani Trabzonspor 'kötü oynayarak kazanmak' olgusunu bir üst boyuta taşıyıp, 'kötü oynayarak galibiyet serisi yakalamak' yaptı. Bugün ise bu 5 maçın hücumda en kısır, savunmada rahat pozisyon verdiği, taktiksel olarak da en aciz kaldığı maçı geride bıraktı. Bugün iyi oynayan taraf olan Antalya'yı 3-0'lık net bir skor ile yenmesinin en temel sebebi olarak ise bireysel yetenek ve kalite farkı demek yeterli oldu.

DEĞİŞKENLER

Sivas maçında ki 11'inden 2 değişiklik yaparak bugün sahaya çıktı Rıza Hoca. Bunlardan biri zorunlu Uğur-Hubocan değişikliği idi. Hem Sivas maçında sonradan girdikten sonra hemde bu maçta sakatlanıp çıkana kadar Hubocan oldukça iyi bir performans gösterdi ve Uğur'un dönmesi durumunda bile formayı stoper mevkisi için kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. Diğer oyuncu değişikliği ise Mas-Mustafa Akbaş oldu. Mas'ın formsuz olduğu bir gerçek. Ama elinizde ki alternatifin Akbaş olduğunu düşünürsek en formsuz Mas'a bile katlanmak daha makul bir tercih olur. Zira bunun en büyük kanıtı Durica sakatlanıp çıkana kadar maruz kaldığımız sol bek Akbaş performansında gizliydi. Antalya bu süreçte Akbaş'ın kanadından çok rahat bir şekilde geldi ve bir direnç ile karşılaştığını söylemek oldukça zor oldu. Burada ki bir diğer sebep ise tabi ki ileride çift santrfor temelli oyuncu oynaması ama ona ileride değineceğim.

MAÇIN ADAMI

Bugün hem hücumda kısır, savunmada ise çok rahat pozisyon veren Trabzonspor'da ki parlayan nadide performanslardan biri Okay idi. Savunmada ki inanılmaz çabası, takımını ileri taşıması, yaptığı paslar ve kestiği toplar ile ufak bir paragrafta olsa güzel bir tebriği hakketti. Partneri Onazi ise her ne kadar ilk golde çok güzel bir asist yapmış olsa bile maçın genelinde savunmaya minimum derecede yardımcı olması ve hücuma çıkarken yaptığı basit top kayıpları yüzünden hücum şanslarını tüketirken, savunmada takımını zora sokması ile kötü bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz.

SİSTEMDEKİ BOŞLUKLAR

Geçen haftaki yazımda ufakta olsa bir analiz yapmıştım N'Doye, Yusuf, Burak ve Castillo için. Bugün ise sorun olabilir dediğim her şey bir bir yaşandı aslında. Çizgi savunması takım adına oldukça zorlanıyor çünkü her zaman bir tane aslen kanat olmayan bir oyuncu kanatta oynamak zorunda kalıyor ve çizgide ki git-gelde sorun yaşıyorlar. Buda bekleri savunma yapmakta çok zora sokarken, rakip takımın kanattan saldırmasını oldukça rahatlatıyor demiştim. Bugün Antalya'nın sağ kanattan çok rahat gelmesinin birinci sebebi kötü bir Akbaş performansı iken ikinci sebep ise çizgide savunma yapan tek bir isim olması idi. Sol kanatta maç 2-0 olana kadar kim oynadıysa oynasın sol bekler hep yalnız kaldı ve Antalya sağ kanattan oldukça tehlikeli geldi.Trabzonspor'un hücumda oldukça kısır olduğunu en başta söylemiştim. 40. dakikada attığı gol, aslında ilk şuttu. Pozisyon bulamadığı, şut fırsatı bile yaratamadığı bir maçı geride bıraktı ileri hücum hattı. Bunun sebebi olarak ise teknik ve oyun kurma zekası yüksek olarak nitelendirebileceğimiz tek bir oyuncu var ileride oda Yusuf. Bugün Antalya orta sahası ve stoperleri Yusuf'a oldukça iyi bir markaj yaptılar ve Yusuf istediği topları ne alabildi ne de dağıtabildi. Bu noktada da geriye elimizde adam eksiltebilen, hızlı ancak kafası aşağıda, takım oyunundan bir haber Castillo ve asıl işleri pozisyon yaratmak değilde yaratılan pozisyonda gol atmak olan N'Doye ve Burak kalıyor. Buda Trabzonspor'un neden pozisyona girmekte oldukça zorlandığını gösteriyor. Birde üstüne oyuncuların sürekli olarak pozisyon değiştirmeleri ileride ne yaptıklarını bilmemelerine ve işlerin çok fazla karışmasına sebep oluyor. Akışkan ve tempolu oyun çabası bir kaosa dönüyor. Tüm bu savunma zafiyetleri ve pozisyon yaratmadaki sıkıntılara rağmen Trabzonspor bu sistem ile kazanmaya devam ediyor. Ancak asıl sorun bu galibiyetlerin bir illüzyon yaratması ile olur. Şuan kazanmasına rağmen Rıza Hoca'nın bu eksiklikleri kapatması gerekiyor. Eksiklikler kapatıldığı noktada ise Trabzonspor'u oldukça güzel günler bekliyor.