Ötemedi!
Yeşil-Siyahlılar sezona Yusuf Şimşek’le başlamış, arkasından Reha Erginer gelmiş, o da gidince son çare olarak Fatih Tekke’de karar kılmıştı. Fatih Tekke’nin Denizlispor’u, 5 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyetle, Balıkesir’e geldi. Dış saha karnesi kötü olan rakip, puan kaybettikleri maçlarda da iyi futbol oynuyordu.
Maç öncesinde Balıkesirspor Kulübünden yapılan " İsmail Aissati " açıklamasında; Denizlispor Kulübüyle yapılan protokol gereği eski oyuncumuz Aissati'nin kadroya alınmaması gerekirken sahada olduğu ve sosyal paylaşım sitelerinde izin verdiğimiz yönünde çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğu, sözlerine yer verilmişti.
Fatih hoca Ankaragücü’nü yenen kadroyu korumuş olarak, Giray hoca da Furkan yerine Doğa’yı alarak müsabakaya başladı.
Denizlispor ilk dakikalardan itibaren üzerimize gelerek, 1. bölgede ve ceza sahası içinde hataya zorladı. Ziya Alkurt’la, etkili de oldu. Doğa, Aissati’yi, Oğuz, Mehmet Akyüz’ü kapattı. Balkes fizik gücünde ve ayağa tek pas oyunda daha iyi olunca, horozun savunmasını yokladı. 2. bölgede ayakta kalan Nizamettin-Uğur- Cumali üçlüsüne, hücumda Otoo-Burak- Abdulkadir katılınca, bloklar arasını açık tutan ve savunması önde kalan horozun kanatlarını, 8 ve 19. dakikalarda 2 defa kırdık.
Skor üstünlüğüyle rahatlayan, pozisyonları harcayan Balkes, 25 - 30 arası 2 gollük şutu kurtaran Vukovic’le kendine geldi, tekrar oyuna döndü. Horoz da bastırmaya devam etti, 42. dakikada kornerden, savunma oyuncusu Cenk Güvenç, kafayla farkı bire indirdi, 2 -1.
Yeşil- Siyahlılar moralli olarak ve ilk yarıya göre çok daha iyi oyunla, ikinci yarıya başladı. 65’e kadar devam eden baskıyı, 2-0 kazandığımız ilk maçın savunmasını aynen uygulamak suretiyle etkisiz bıraktık.Geniş alan bırakmadık. Blokları yakın oynattık. Tempoya ve isabetli pasa devam ettik. Ziya - Kappel - Mehmet - Aissati dörtlüsünü kilitledik.
Bu dakikadan sonra iki takımda da gel-gitler oldu ve kırılma anları yaşandı. Kazanan taraf 12. oyuncu gibi olan Giray Hoca ve ekibi oldu.
Maç öncesinde primleri ödenen ve galibiyetten emin olan horoz; ötemedi!
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.
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