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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Taraftarlar YazılarıEV, AKRABA, KOMŞU ve ARKADAŞ
Mete Kozdağ EV, AKRABA, KOMŞU ve ARKADAŞ
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Sıradaki Haber:Kazanmak İçin Oyunu Doğru Oynamalısın

Spor Arena
13.03.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

EV, AKRABA, KOMŞU ve ARKADAŞ

Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com

Geçen haftaki Boluspor mağlubiyeti sonrası, Balıkesirspor Baltok’la beraber Balıkesir Şehrinde, fırtına öncesi sezsizlik vardı.

 Adana’dan elimiz boş dönersek, neler olacağını herkes biliyordu. Yönetimin, Teknik Heyetin ve Futbolcuların; ev, akraba, komşu ve arkadaş grubu, daha da iyi biliyordu. Deniz bitmiş, kara görünmüştü. Elde sadece bu 4’lü kalmıştı.

1.haftada Adanaspor’la karşılaştık. Kemal Kılıç ve Osman Özköylü hocalar gitmiş, takımın başına, Eyüp Arın hoca ve yardımcı antrenör Asım Balkaya gelmişti.

33 puanla 12. sırada bulunan rakip; deplasmanda kayıp, kendi sahasında özellikle taraftarları sayesinde, adanalılık taslıyordu.

Başlama düdüğüyle, meşin yuvarlağı dar alanda kısa ve kenarlara oynayan iki takım vardı. Fırsat bulunca, Balkes uzun toplarla, Adanaspor ise kanatlardan ve göbekten gelmeye çalıştı. Eyüp hoca, Renan ve Koman’ı geride bırakarak Nizamettin ve Beleck’i kapatmaya çalıştı. Giray hoca da Oğuzhan ve Oğuz’a Magaye’yi tutma görevi vermişti. 25 dakikalık bölümde, kanatlardan gelerek, gol pozisyonları bulduk. Sonrasında Mustafa Sevgi ve Gökhan Süzen’nin verdiği toplar Magaye’de kaldı ama eridi. Rakip, duruş hatası yapmaya devam edince, oyunun kontrolünü tekrar elimize aldık. Adanaspor’da baskı yapan yoktu, rahat oynamamıza rağmen, pas tercihlerinde yapılan hatalar soyunma odasına galip girmemizi engelledi.

İkinci yarıda roller değişti. Rakip önde basıyor, boş alan bırakmıyordu. Bahattin’le bizim sahada oyunu tuttular. Balkes, buna karşılık geri çekildi ve adam adama oyunla Adanaspor’u ceza sahasının uzağında tuttu. Bu dakikalarda Giray hocanın Sedat’ı oyuna alması, Otoo’nun adam eksiltmesi etkisini gösterdi, rakip gerisine kolay geçtik. Bülent-Uğur-Muhammed üçlüsü de 2. bölgeyi kapatınca 70-85 arası, 15 dakika rakibi ablukaya alıp gol aradık, Beleck gol vuruşlarını yapamadı. Maçın kırılma anı olan 77. dakikada Magaye’nin vuruşunu, Vukovic kurtardı. 85. dakikada ‘’yeter artık Beleck çıksın’’ derken Otoo çıktı, Burak girdi ve topla ilk buluştuğunda attığı şut gol oldu.

Uzatmalarala 103 dakika oynanan müsabaka, çok gol yerine bir golle bitti. Beleck kaçıran, Kaleci Hayrullah da ayakta duran ve tutan taraftı.

Müsabaka öncesinde elde kalan 4’lü, gerekeni söylemiş ve yapmış ki, fırtına kopmadı.

Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.                                                                                              

 

Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.

Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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