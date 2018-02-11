AYARLARA, NE OLUYOR !

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Giray Bulak, geçen haftaki Altınordu yenilgisini yorumlarken, çuvaldızı kendisine de batırarak, gereken ayarı yapmıştı. Bu sözün üzerine laf söylemedik. Hatta sosyal medyada haksız hırpalanan, Uğur ve Sedat kardeşime; kumaşınız gayet iyi, ayara gerek yok, seslenişiyle, arkalarında durmuştum.
21. haftada, Ankaragücü ile karşılaşıtık. 4 haftadır ayarı kaçıktı. Sadece 2 puanları vardı. Önce liderliği sonrasında ikinciliği kaybederek, 3. sıraya inmişlerdi.
İsmail hoca, önceki müsabakalarda sahaya çıkarttığı 11'de yerli oyuncuları tercih ederse, kanatlardan, yabancı oyuncuları tercih ederse de temaslı ve dikine, futbol oynuyordu. Putsila ve Mbamba ile yabancıların azınlıkta kaldığı oyuncularla ön alan baskısıyla maça başladı.
Giray hoca ise Furkan'ı oynatarak, geçen hafta ayarını bozduğu, dirençli orta saha ayarına dönmüştü. Burak'la da rakip savunma gerisine atılacak uzun toplarla gol arıyordu.
Rakibin, deplasman tribününü dolduran taraftarıyla, 4-4-2 dizilişinde erken gol istediği belliydi. 2. bölgede çok oyuncuyla kaldı. Savunması da ileri çıkıyordu. Gençer-Sedat-Ferhat üçlüsüyle, ataklarımızı kesti. Aradıkları korneri erken buldular ve 4. dakikada bay kafa lakaplı Umut'la 1-0 öne geçtiler. Erken gol yeme ayarımız, bozulmadan devam ediyordu. Çabuk toparlandık ve her iki kanattan gelmeye başladık. 10. dakikada kaleci Korcan, maçın kırılma anında gole izin vermedi ve Ankaragücü oyunda kaldı. 16. dakikada kullandıkları 3. kornerde, Putsila, skoru 2-0 yaptı. Önceki maçlarda, duran toplarda böyle hatalı duran bir savunmamız ve adam paylaşmamız yoktu, şimdide, duran top ayarımızla oynanmıştı.
Bu dakikadan sonra Otoo ortaya geldi, tuttuğu toplarda kazandığımız faulü çabuk kullandık ve Burak'la kazanılan penaltıyı, kaptan Nizamettin gole çevirdi. Fark, bire inmişti. Etkili oyunumuzu, bolca yere yatan ve yerde kalan rakip soğuttu. Soyunma odasına, ümitle giriyorduk.
Ümitle başlayan ikinci yarının 50. dakikası, yine duran top, skor 3-1 olmuştu, resmen yıkıldık. Çizgi halinde duran savunmamız, adam tutmayan savunmamız, toplara çıkmayan kalecimiz, ne biçim ayar bu ! Sonrasında futbola katkı sağlamayan oyuncu değişiklikleri ve boşa geçen 44 dakika. Otoo, neden çıktı veya Oğuzhan neden girmedi, anlamadım !
Giray hocam; ayarlara, ne oluyor !
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan, maddi sorunlarını çözmüş, puan silme cezası almayan, transfer yasağı olmayan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.