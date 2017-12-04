Her şeye rağmen büyüyen sevda; Gaziantepspor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Ancak henüz 8. dakikada kalemizde golü görüyoruz. Ardından ilk yarının sonuna doğru Harun Enes Nural, İlker Günaslan ve Müslüm Talşik üçlüsünün hızlı, takipçi oyununun getirdiği gol de sevinci de görülmeye değer.
68. dakikada Elyasa’nın vuruşu galibiyet golümüz olabilirdi. Ama yenilmemize neden olabilecek çok pozisyon da atlattık. Sonuçta maç 1-1’lik beraberlikle bittiğinde geriye şu notlar kaldı:
Bu beraberlik, önceki iki beraberlikten farklı olarak on kişilik değil; onbir kişilik bir takıma karşı alındı. Bu beraberlik, yine önceki iki beraberlikten farklı olarak golsüz sonucu zorlayarak, zaman geçirerek değil; geriden gelerek ve gol bularak sağlandı. Dolayısıyla İstanbulspor beraberliği, Gaziantepspor’un oyundaki ve tecrübedeki gelişiminin bir yansıması.
İkinci not olarak belirtmeliyim ki; sezon başı hazırlığının yetersizliği kendini hissettirmeye devam ediyor. Bu hafta Muhammed İldiz’in ve Harun Enes Nural’ın, geçen hafta Serhan Yılmaz’ın darbeye bağlı olmayan sakatlıkları, kondisyon ve güç eksikliğimizin somut sonuçları. Hafta içinde Fransa’dan kondisyoner getirilmiş olması, isabetli bir teşhis olarak görünüyor.
Üçüncü olarak, Gaziantepspor’u her izleyişte o basit ve meşhur futbol kuralını hatırlıyoruz; “atanın ve tutanın iyi olacak.” Başka hiçbir değişikliğe ihtiyaç duymadan sezon başından bu yana kalemizde Karcemarskas, hücum hattımızda Muhammed Demir bulunsaydı dahi, şu anda 10-15 puan fazlasını toplamış olabilirdik. İnanın abartılı bir yorum değil bu.
Sonuçta aldığımız sadece sahamızda bir beraberlik olabilir. Sonuçta Eskişehirspor’un ihtişamlı galibiyeti, üstümüzle aramızdaki farkı büyütmüş olabilir. Sonuçta hedefimiz, bütçemiz, oynadığımız lig giderek küçülüyor olabilir. Ama taraftarın yürekten haykırdığı gibi; “her şeye rağmen büyüyor sevdan.”
Peki nedir sevdamızı büyüten sihir? Önceki birkaç yılda Süper Lig’de oynarken bile hissetmediğimiz bu güçlü aidiyet duygusunu bize şimdi hissettiren nedir?
İşin sırrı, 1970’lerin Türk Filmlerindeki gibidir. 70’lerin Türk filmlerini çok sevdik. Onlardan söz etmek yüzümüzde gülümseye, kalbimizde sıcaklığa sebep oldu. Onlar içten, naif, duygulu, hikayesi olan filmlerdi. Hiçbiri Oscar’a aday değildi; dünyanın en iyi filmleri listelerine girmediler. Hiçbirinde en gelişmiş kameralar, en mükemmel senaryolar, müthiş yönetmenler, kocaman bütçeler yoktu.
Ama bunların hepsinden daha değerli bir şeye; içtenliğe, temiz bir hikayeye sahipti bu filmler. Yaşar Usta, Mahmut Hoca, Damat Ferit ve diğerleri bizimdi, bizdendi ve bizi anlatırdı.
İşte Gaziantepspor’da da bu içtenlik var;
Şehirle barışan, dinleyen, kucak açan, transfer yasağını kaldırmak için çabalayan Başkan,
Para için değil; forma ve gelecek için oynayan gencecik futbolcular,
En önemlisi yenilen takımı Adana yolunda bağrına basan taraftar.
İşte bu yüzden büyüyor sevdamız.
“Bizim aile” filminin o unutulmaz sahnesinde ne diyor üstü başı eski, yüreği pırıl pırıl Yaşar Usta, hani o ömründe bir karıncayı bile incitmemiş Yaşar Usta; “… Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız, biz bir aileyiz, güzel bir aileyiz.”
Evet biz, bir aileyiz.
Biz, yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik ekibiyle bir aileyiz.
Biz, tertemiz, namuslu, dürüst, idealist, inançlı bir hikayeyiz.
Biz, Gaziantepsporuz ve ”her şeye rağmen büyüyor sevdamız”