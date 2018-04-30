Doğum günün kutlu olsun Gaziantepspor

Bir bakıma diyorum; çünkü 1969, Gaziantep futbolunun profesyonel kulüp çatısı altında birleştiği tarihtir. Deyim yerindeyse Gaziantepspor, aslında çok daha önce doğmuş ve fakat nüfus cüzdanını 1969’da almıştır. Yine deyim yerindeyse, bu nüfus cüzdanı okula yani profesyonel 3. Lige kayıt için alınmıştır.

Oysa Gaziantepspor’un bir kök, bir anlayış olarak doğuşu 1920’lerin başlarıdır. Altınışık, Sanatkarlar Spor kulübü, Türk Ocağı ve Gaziantep İdman Yurdu, Gaziantep futbolunun ilk filizleridir. Asıl Gaziantepspor’a vücut veren amatör ve memleket sever ruh ise, 1930’larda doğmuştur. O yıllarda kurulmaya başlanan “Çınarlı”, “Gençlik”, “Şehreküstü”, “Kale” ve “Atletik Mekikspor”; Gaziantepsporumuzu var edenlerdir. Gaziantepspor, bu köklü kulüplerin, Gaziantep Karması olarak özveriyle bir araya gelişleridir.

Öyleyse Gaziantepspor, gerçekte yüzüncü yılına yaklaşmakta olan bir gelenektir. Yani Gaziantepspor, para için ve parayla oynamayı bilmeyenlerin, “çaput topla” “daşlı tarlada” var ettikleri bir tarihtir. İşte bu yüzden, bir gün Gaziantepspor sokakta oynarsa biz de kaldırımda bağıracağız adını.

Koca çınar, sen hep hediyeler verdin bize. Şehrin tanıtım elçisi, vitrini oldun, başarılı olmanın gururunu ve birlik olmanın önemini öğrettin, getirdiğin konuklarla esnafı doyurdun, ufkumuzu Dünyaya açtın.

Bağışla bizi. Belki de seni hiç haketmedik; hakkını hiç veremedik. Biz sana Eskişehir’in ruhunu, Samsun’un tribünlerini, Ankaragücü’nün bağlılığını; Göztepe’nin sahiplenişini hediye edemedik hiç.

Yine de her şeye rağmen, her zamankinden daha kuvvetli ve her zamankinden daha derin söyleyelim;

Doğum günün kutlu olsun bu şehrin kağıttan değil yürekten tapusunun sahibi.

Doğum günün kutlu olsun kırmızı ve siyahın yazdığı şiir.

Doğum günün kutlu olsun şehrimin simgesi.

Doğum günün kutlu olsun uzun ince bir yolda, gündüz- gece gidenlerin içli türküsü

Doğum günün kutlu olsun sermayesi derdi serveti ahı olan taraftarın takımı,

Doğum günün kutlu olsun buruk hikayemiz.

Doğum günün kutlu olsun sahip çıkamadığımız emanet.