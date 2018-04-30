Doğum günün kutlu olsun Gaziantepspor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Taraftarlar YazılarıDoğum günün kutlu olsun Gaziantepspor
GeriMehmet Uygun Doğum günün kutlu olsun Gaziantepspor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
30.04.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Doğum günün kutlu olsun Gaziantepspor

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com

Vefalı taraftarı, Gaziantepspor’un 49. yılını kutluyor bu hafta. Gaziantepspor’un doğum günü haftasındayız bir bakıma.

Bir bakıma diyorum; çünkü 1969, Gaziantep futbolunun profesyonel kulüp çatısı altında birleştiği tarihtir. Deyim yerindeyse Gaziantepspor, aslında çok daha önce doğmuş ve fakat nüfus cüzdanını 1969’da almıştır. Yine deyim yerindeyse, bu nüfus cüzdanı okula yani profesyonel 3. Lige kayıt için alınmıştır.

Oysa Gaziantepspor’un bir kök, bir anlayış olarak doğuşu 1920’lerin başlarıdır. Altınışık, Sanatkarlar Spor kulübü, Türk Ocağı ve Gaziantep İdman Yurdu, Gaziantep futbolunun ilk filizleridir. Asıl Gaziantepspor’a vücut veren amatör ve memleket sever ruh ise, 1930’larda doğmuştur. O yıllarda kurulmaya başlanan “Çınarlı”, “Gençlik”, “Şehreküstü”, “Kale” ve “Atletik Mekikspor”; Gaziantepsporumuzu var edenlerdir. Gaziantepspor, bu köklü kulüplerin, Gaziantep Karması olarak özveriyle bir araya gelişleridir.

Öyleyse Gaziantepspor, gerçekte yüzüncü yılına yaklaşmakta olan bir gelenektir. Yani Gaziantepspor, para için ve parayla oynamayı bilmeyenlerin, “çaput topla” “daşlı tarlada” var ettikleri bir tarihtir. İşte bu yüzden, bir gün Gaziantepspor sokakta oynarsa biz de kaldırımda bağıracağız adını.

Koca çınar, sen hep hediyeler verdin bize. Şehrin tanıtım elçisi, vitrini oldun, başarılı olmanın gururunu ve birlik olmanın önemini öğrettin, getirdiğin konuklarla esnafı doyurdun, ufkumuzu Dünyaya açtın.

Bağışla bizi. Belki de seni hiç haketmedik; hakkını hiç veremedik. Biz sana Eskişehir’in ruhunu, Samsun’un tribünlerini, Ankaragücü’nün bağlılığını; Göztepe’nin sahiplenişini hediye edemedik hiç.

Yine de her şeye rağmen, her zamankinden daha kuvvetli ve her zamankinden daha derin söyleyelim;

Doğum günün kutlu olsun bu şehrin kağıttan değil yürekten tapusunun sahibi.

Doğum günün kutlu olsun kırmızı ve siyahın yazdığı şiir.

Doğum günün kutlu olsun şehrimin simgesi.

Doğum günün kutlu olsun uzun ince bir yolda, gündüz- gece gidenlerin içli türküsü

Doğum günün kutlu olsun sermayesi derdi serveti ahı olan taraftarın takımı,

Doğum günün kutlu olsun buruk hikayemiz.

Doğum günün kutlu olsun sahip çıkamadığımız emanet.

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Bursaspor Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Jeremain Lens'e çok sert sözler! 'Ben bile...'

Süper Lig puan durumu tablosu ve kalan maçlar bilgisi.. Son şeklini aldı

Kübra'dan 3 madalya birden