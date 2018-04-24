Mücadele...
Ligde son haftalara girilirken Avrupa hedefini kovalayan takımımız hafta içi kupa mesaisinde Galatasaray’ı eleyip finale çıkma başarısı gösteren ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen moralli T.M.Akhisarspor’a konuk oldu.
Akhisar takımı özellikle skoru bulduğu zaman yerleşik savunmayı iyi yapan, alan daraltan ve kazandığı toplar ile çabuk akınlar gerçekleştirip sonuç alabilen bir ekip. Bu şartlar altında henüz 2.dakika oynanırken Wallace Reis’in kazandığı topu rakibe vermesi ve ardından sebep olduğu serbest vuruşta Beto’dan seken topu ağlara yollayan Muğdat’ın golüyle 1-0 yenik duruma düştük.
Bu dakikadan sonra Muğdat gibi, Larsson gibi çabuk hücumculara sahip ve kontrayı iyi oynayan rakibe karşı işler bizim için daha zor olacak diye düşünürken topa sahip olan, iyi pas trafiği oluşturan bir Göztepe izledik. 15.Dakikada Ngando’nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını Ghilas gole çevirince skora eşitlik geldi. İlk devrenin sonunda Kosanovic’in ceza sahası içinde rakibine yaptığı kontrolsüz giriş penaltı ile neticelendi. Seleznov’un vuruşunu Beto kurtarınca mücadelenin ilk devresi 1-1’lik eşitlik ile sonuçlandı. İkinci 45 dakikada iki takımın karşılıklı atakları sonuç vermeyince takımlar sahadan 1’er puana razı olarak ayrıldılar.
İki stoperimizin birbirinden basit bireysel hatalarının sonuca etki ettiği mücadelede bizim adımıza sahanın en iyi isminin çok kritik müdahaleler yapan, her topa ayak sokan Poko olduğunu söyleyebiliriz. Yine sakatlık yaşayıp uzun süre oynamamış ve maç performansı eksik olan Ghilas’ın gösterdiği mücadele olumluydu. Ghilas’ın bu sezon ligde toplam aldığı süre 699 dakika. Oyuncunun ilk 11’ de sadece 6 kez başlayıp bu karşılaşmalarda 4 gol 1 asist yapması, sonradan girdiği mücadelelerde skora katkısının olmaması kendisi ile ilgili ilginç bir ayrıntı olarak göze çarpıyor.
Özetlersek kalite anlamında bazı mevkilerde rakiplerimize kıyasla eksik olsakta, anlamsız savunma hataları yapıyor olsakta bu takımın kimin oynadığının önemi olmadan ortaya koyduğu mücadele sezon başından beri belirli bir çizginin üstünde kalmasını sağladı. Bu takımın mayası mücadele. Yakalanan bu mücadele gücünü biraz daha kalite ile harmanladığımız taktirde önümüzdeki sezon bu zamanlarda yine bugün konuştuğumuz 5.lik hedefinin daha azını konuşmayız diye düşünüyorum.
Son dört haftanın üç karşılaşmasını İzmir’de oynayacak olmamız lig beşinciliği hedefi için büyük avantaj teşkil ediyor. Hedef yakalanır veya yakalanmaz bilemeyiz ama yeni kurulan bir ekip için ilk sezonunda son dört haftaya girilirken yapılan Avrupa Kupaları hesaplarının içinde olmak bile bizim adımıza çok anlamlı...
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