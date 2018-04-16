Karanlıktan aydınlığa...
Geçen hafta Beşiktaş deplasmanı öncesi Beşiktaş kulübü Başkanı Fikret Orman’ın Demba ba hakkında yaptığı açıklamalar ile başlayan ve maç sonunda bir takım yorumcuların devam ettirdiği içinde iyi niyet barındırmayan algılar camiamız üzerinde alınan farklı mağlubiyetten daha büyük bir hasar oluşturmuştu. Hem yönetsel hem teknik açıdan iyi yürütemediğimizi bu süreçten bir takım dersler çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum.
Rakibin puana bizim ise morale ihtiyacımızın olduğu bu sıkıntılı ortamda alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibimiz Bursaspor karşısına önemli oyuncularımızdan yoksun çıkan takımımız kritik mücadeleyi kazanıp geçen haftanın üzerimizde oluşturduğu olumsuz havayı dağıttı diyebiliriz.
Takımın ortaya koyduğu mücadele, sezon başından beri beklentilerin çok uzağında kalan Ghilas’ın gol atması,Ngando, M.Enes gibi oyuncuların süre alması bizim adımıza sevindirici.
Son beş hafta bizim adımıza takım olarak mücadeleye devam edeceğimiz ve Başkanımız Mehmet Sepil’in dediği gibi ‘aklı ve kalbi Göztepe’de olanlar’ ile yeni sezon planlamasının şekilleneceği bir süreç olacaktır.
Dün son derece kritik bir mücadeleyi kaybetmelerine rağmen, kendi oyuncularına tepki göstermelerine rağmen, Bursaspor taraftarının o öfke anında Göztepe takımını tribünlere çağırıp alkışlamaları bu karşılaşmanın düne dair en güzel fotoğrafıydı...
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