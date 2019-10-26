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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Tek suçlu Avcı değil

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Beşiktaş, G.Saray derbisi öncesi yol ayırımında. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Ama tek suçlusu Abdullah Avcı değil. Onun nasıl başarılı olduğu ortada. Peki Beşiktaş, onu başarılı kılan ortamı ve kadroyu sunabildi mi? Hayır. Çebi de buna karar vermeli.

Beşiktaş ve Abdullah Avcı, zor günler geçiriyor. Avcı, Başakaşehir’in üzerinde durduğu gibi Beşiktaş’ta durmadı. Çünkü Avcı, saat gibi işleyen, baskısız, kaliteli ve istikrarlı kadroya sahip bir kulüp kültüründe başarılıydı. Çebi yönetimi bunu gözeterek karar vermeli.

Sistem doğru olsa da kadro değil

· Avcı, Şenol Güneş takımını analiz edip, Orman yönetimini sistem değişikliğine ikna etti. Ancak, o pasa dayalı sistemin gerektirdiği futbolcu transferlerini gerçekleştirilemedi. Bunun temel nedeni kısıtlı bütçeydi. Üstelik yeni transferler de çok geç yapıldı.

Orhan Ak’ı ya getirme ya da hiç yollama

Beşiktaş’ın en etkili olduğu maç (ki çok az) ve anlar, topla daha az oynadığı ve rakibi eksik yakaladığı dönemler. Bu takım “Kontraya müsait, tipik bir Anadolu takımıyım” diyor. Fakat, Avcı bunu kabullenmek istemedi. Bu takım ısrarı değil, değişimi zorluyor çünkü üstüne koyamıyor.

Burak Yılmaz’a alternatif yaratılmadı

En baştan olmaması gereken Orhan Ak ile yola çıkıldı. İlk tepkilerde Ak’ı hem Orman hem de Avcı savundu. Ama ikincisinde Ak’ı yolladılar. Şenol Güneş veya Fatih Terim, yardımcısını böyle kurban eder miydi? O Güneş, tepkilere rağmen Burak’ı aldı.

Vida yan pas oynamaktan yoruldu

11 resmi maçın özeti: Beşiktaş, topa sahip ama ağırlıkla kendi yarı sahasında. Yapılan 500-600 pasın ağırlığı, ileri taşınamayan Vida merkezli hazırlık pasları. Hırvat, yan pastan yoruldu! Ne 6 ve 8, ne de 10 numarası topu ileri taşıyamıyor. Golcüsü çoğu maçta pozisyona dahi giremedi.

Duygusal bir omurga da kurulamadı

Takımdaşlık zayıf. Yabancılarla yerliler arasında olduğu kadar, yerlilerin kendi arasında da iletişim kopuk. Yani duygusal bir omurgası da yok ekibin. O yüzden kırılgan. Bir Avcı takımında bu kadar sakatlık şaşırtıcı. Hem bu yüzden hem skorlardan ötürü 20’den fazla oyuncu kullandı.

Aşçıya bile para ödenemiyorsa...

Başakşehir’deki başarıyı besleyen temel etmenlerden biri ekonomiydi. Beşiktaş’ta futbolcuların olduğu kadar aşçının bile ödemesinde sorun yaşandı. Düşünün ki koca Beşiktaş’ta personel ödemesi seçim vaadi bile oldu! Sahada olduğu gibi, saha dışı detaylar da başarıyı etkiler.

Seçim atmosferi de olumsuz etkiledi

En nihayetinde Avcı, yıllardır kendisiyle çalışmak isteyen Fikret Orman ile yola devam edemedi. Olağanüstü seçim onun da takımın da camianın da konsantrasyonunu etkiledi. Ahmet Kavalcı, Ankaragücü maçından sonra açıkça söyledi: “Futbolcular gelip soruyor, ne olacak diye...”

Ortada iki taraflı bir yanlış var

Bİr sistemin kurulması ve başarıya ulaşması için zaman lazım ama o sistemin saha içi ve dışı aktörleri de doğru seçilmeli. Beşiktaş, bugüne kadar Avcı’ya, onu başarılı kılan koşulları sunabilmiş değil. Avcı da sistem-takım uyuşmazlığını görmezlikten gelince bu tablo kaçınılmaz oldu.

Derbi zaferi de çözüm olmaz

Yönetim yeni ama söylem eski. Ocak’a kadar süre tanımaktansa Avcı ile bugün yollar ayrılsın! Avcı, yönetimi de içine alan yeni bir kültürün yaratılmasıyla başarı sağlayabilir. Çebi buna inanıyorsa Avcı ile devam etmeli. Aksi halde derbiyi kazansa bile skora bağlı bu ilişki yürümez.

 

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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